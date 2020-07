St. Barth: Warum Hollywood ausgerechnet auf dieser Insel urlaubt

Wer sich einen Geländewagen mietet oder das nötige Kleingeld für ein Boot besitzt, erkundet einen der 22 Sandstrände. Sie unterscheiden sich nur durch kleine Details, malerisch sind sie alle. Frühmorgens, bevor es zu heiß wird, geht es los. Der Colombier Beach ist nur durch eine 30-minütige Wanderung über Stock und Stein zu erreichen.

Doch die Strapazen sind es wert: In der einsamen Bucht wird man, gesäumt von Kokospalmen, kaum gestört. Der Anse de Grande Saline gilt vielen als schönster Strand St. Barths. Auch er entfaltet seinen Reiz durch seine Abgeschiedenheit. Hier kann man sich bestens von kräfteraubenden Shoppingtouren bei Louis Vuitton, Cartier & Co in der pittoresken Hauptstadt Gustavia erholen. Und auch hier ist es nötig, einen Sonnenschirm mitzubringen. Sowie einen Picknickkorb – Restaurants gibt es keine. Einzig das sanfte Plätschern der Wellen.

Was vom Hurrikan übrig blieb

Die Dualität von Privatsphäre und Trubel ist, was den ambivalenten Charme von St. Barth ausmacht. Denn die Insel kann auch anders: laut und schillernd. Prunkstück ist das Eden Rock oberhalb der Bucht von Saint-Jean. Nachdem der Hurrikan Irma vor drei Jahren eine Spur der Verwüstung hinterließ, blieb auch vom auf einen Fels gebauten 300 Millionen-Edelhotel bloß eine Ruine. Und wurde mit seinen 130 Luxusmietvillen von Grund auf renoviert. Ab 500 Euro pro Nacht kostet die günstigste. Im Oktober öffnet das Eden Rock rechtzeitig zur Hochsaison wieder seine Pforten, viele Villen, in die sich auch die Stars am liebsten zurückziehen, können bereits jetzt gemietet werden.

Silvester mit Abramowitsch

Das teuerste Vergnügen ist dabei die mit 1.500 Quadratmeter eher geräumig bemessene Villa Rockstar direkt am Strand. Lust auf ein Badezimmer, das zur Gänze mit Fliesen aus Weißgold im Wert von 250.000 Euro ausgekleidet ist? Hier ist ein derart glitzerndes Feuchtvergnügen möglich. Dafür ist auch die Miete Rock ’n’ Roll: 25.000 Euro pro Nacht. Geboten wird einem zu diesem Tarif allerdings einiges.