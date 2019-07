Royals auf Reisen: Diese Regeln gelten im königlichen Urlaub

Ich packe meinen Koffer und nehme mit...

Und was gehört in einen königlichen Koffer? Auf jeden Fall ein schwarzes Outfit, sollte es auf der Reise zu einem Todesfall kommen. Diese Regel galt allerdings nicht immer. Als während der Kenia-Reise der Queen 1952 ihr Vater in London verstarb, durfte sie, zurück in England, erst von Bord gehen, nachdem man ein Trauergewand aus dem Palast ins Flugzeug gebracht hatte.

Angeblich werden auch Blutkonserven der Royals in die Länder verschickt, in die sie reisen. Zumindest bei der Queen wurde dies von ihren Leibärzten so gehandhabt, als sie noch Auslandstermine wahrnahm.

Für Herzogin Meghan gibt es nach eigenen Angaben nur ein wirklich wichtiges Utensil in ihrem Reisekoffer: Teebaumöl. Das sei laut dem Magazin Allure das Einzige, worauf sie nicht verzichten könne. "Es ist nicht das Glamouröseste, aber wenn du einen Schnitt bekommst, einen Mückenstich, einen kleinen Ausschlag, egal was es ist, ist es mein kleines Allheilmittel", erzählte sie der Zeitschrift.

Fein aus dem Flugzeug

Bei den vielgoutierten Fotos von Royals, die aus Flugzeugen steigen, wundert nicht: Sie müssen sich herrichten. Während des Fluges dürfen die Hoheiten theoretisch tragen, was sie wollen. Und sei es eine Jogginghose. Doch sobald die Luke aufgeht, sind Anzug und Designerkleid gefragt, inklusive der obligatorischen Absatzschuhe.