Prinz in der Imagekrise: Diese Grenze wollte Harry "nie überschreiten"

Einfluss auf Archie

Besonders auf die Erziehung von Archie Harrison scheint die innere Haltung Harrys großen Einfluss zu nehmen. Kann er sich seinem neugewonnenen Promi-Status nicht mehr entziehen, so sind diese Würfel für das erste Kind des Paares noch nicht gefallen.

Bis dato wurde stets Meghan als sehr protektive und wählerische Mutter dargestellt, die ihr Kind von der Öffentlichkeit fernzuhalten sucht. Doch wie ein Insider im Vorfeld der Taufe kürzlich berichtete, ist Harry die treibende Kraft in Sachen Geheimnistuerei: "Leute denken bestimmt, dass Meghan verantwortlich für dieses ganze Privatsphäre-Ding ist, aber es ist Harry, der die Fäden in der Hand hat. Er will unter allen Umständen, dass Archie ein privater Bürger ist."

Diese Haltung könnte von seinem ursprünglichen Schwur herrühren, nie ein "Promi" zu werden. Er selbst ist schließlich auf bestem Wege genau dazu. Für seinen Sohn will er dieses gebrochene Versprechen sich selbst gegenüber aber offensichtlich in Ehren halten.