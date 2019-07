"Heuchelei": Meghan und Harrys Umwelt-Engagement in der Kritik

"Ihr könnt keine Privatjets fliegen und dann so etwas posten"

"Es gibt eine tickende Uhr, um unseren Planeten zu schützen - mit dem Klimawandel, der Verschlechterung unserer natürlichen Ressourcen, der Gefährdung der heiligen Tierwelt, den Auswirkungen von Kunststoffen und Mikroplastik und den Emissionen fossiler Brennstoffe gefährden wir diesen schönen Ort, den wir als unser Zuhause bezeichnen - für uns und für zukünftige Generationen. Lasst ihn uns schützen", mahnen Meghan und Harry auf ihrem Profil.

User lassen sich nicht lange bitten, das royale Paar zurechtzuweisen. "Wartet Leute. Ihr könnt in eurem Privatleben keine Privatjets fliegen und dann so etwas posten. Entweder lebt ihr es oder nicht. Wirklich. Lasst euren Worten Taten folgen. Ansonsten ist es Heuchelei", stellte eine Nutzerin fest. Eine weitere bekräftigte: "Wenn ihr wirklich an das glaubt, was ihr postet, solltet ihr bei Bedarf mit Linienflügen und nicht mit Privatjets fliegen."

Meghans Kleiderwahl in der Kritik

Die User spielen damit nicht nur auf die offiziellen Reisen der Royals an, sondern auch auf Herzogin Meghans Babyparty im Februar 2019. Damals stellte ein Freund der ehemaligen Schauspielerin seinen Privatjet zur Verfügung. Damit flog Meghan zur Luxus-Baby-Shower nach New York.