William und Kate nehmen die Kinder mit auf "einsame" Insel

Als Reiseziel haben sie sich wieder für eine abgelegene Karibik-Insel entschieden. Ein Palast-Insider ließ verlauten: "Sie fahren wieder nach Mustique. Es ist unglaublich privat und unglaublich diskret, aber nicht abgelegen. Sie kennen und vertrauen den Mitarbeitern, die dort arbeiten, und sie sind Gewohnheitstiere. Die Familie liebt es." Genaue Reisedaten stehen zwar noch nicht fest, aber Georges sechsten Geburtstag, am 22 Juli, könnte die (gar nicht mehr so) kleine Familie schon am Strand verbringen.