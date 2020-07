Hawaii: Ein Traum von einer Insel

Ein Buch bringt uns hin

Aber es war vor genau 60 Jahren, dass dieser Traum auch greifbar wurde, dass man regelrecht in ihn eintauchen konnte. Der 1.100-Seiten-Roman „Hawaii“ des Pulitzer-Preisträgers James A. Michener erschien erstmals auf Deutsch. In den USA schon das bestverkaufte Buch des Jahres 1959, wurde es auch in Deutschland und Österreich von den Lesern praktisch verschlungen – obwohl es wesentlich üppiger war als der erwähnte Toast. Auch authentischer. Denn Michener ist für seine akribische und umfassende Recherche berühmt, er lebte jahrelang auf Hawaii, davor längere Zeit in der Südsee, seine Kenntnisse gehen über Dosen-Ananas, Blumenkränze und Tiki-Cocktails weit hinaus, auch wenn er den Lesern in einem überaus spannenden Kapitel sehr genau erklärt, wie die Ananas überhaupt in die Dose kam.