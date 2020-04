Best of Streetfood - Weltreise in kleinen Happen

Bosnien - Cevapi

Hat natürlich jeder schon gemacht, aber so gut wie in Bosnien schmecken sie einfach nie? Vielleicht hilft ja dieser kleine Tipp: Das Fleisch muss extra fein faschiert werden. Also Faschiertes noch einmal mit extrafeinem Aufsatz durchdrücken, es muss so fein wie möglich sein. Knoblauch und Natron und etwas Suppe ins Fleisch, fest kneten, über Nacht im Kühlschrank lassen. Formen, noch einmal im Kühlschrank rasten lassen. Dann scharf anbraten, mit Zwiebel und Tomaten im Fladenbrot servieren. Am besten schmeckt's übrigens als Mix aus Rind- und Lammfleisch.