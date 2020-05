Abenteuer-Trip - Reisen wie damals: In Büchern

Nein, der kleine grönländische Polarfuchs war nicht gefährlich. Aber echt süß!

Im vergangenen Jahr zog Forster zwei Wochen lang durch den Katmai Nationalpark in Alaska. Absolutes Bärenland. Grizzlys, also die Jungs aus dem Oscar-Film mit Leonardo DiCaprio und Tom Hardy. „Es war unglaublich, diese Riesen so aus der Nähe zu sehen. In ihrem natürlichen Element, genau dort, wo sie hingehören“, kommt er heute noch ins Schwärmen. Und konnte tatsächlich die Angst vor den Fellriesen überwinden. „Respekt ja, Angst nein“, sagt er.

Die Grizzlys schliefen teilweise direkt neben dem Zelt, in dem Forster mit seinem erfahrenen Guide übernachtete. Und sogar als er sich beim Austreten im Wald plötzlich beobachtet fühlte, sich umdrehte und eine hochgewachsene Grizzly-Dame vor ihm stand, geriet er nicht in Panik. Sondern? „Ich bin langsam davongelaufen, wie ich es davor oft mit dem Guide besprochen hatte.“ Betonung auf LANGSAM. Nur nicht hektisch fliehen, Bären sehen zwar gemütlich aus, laufen aber schneller als Usain Bolt. Panische Flucht ist also keine erfolgversprechende Methode, um nicht von einem Bären umarmt zu werden. Was weiter passiert ist?

Mrs. Grizzly begleitete den Fotografen gemütlich bis zum Lagerplatz – und ging über die Lichtung, um zufrieden mit dem Hinterteil wackelnd wieder im Wald zu verschwinden. Pfuh! Eine weitere Therapie-Session absolvierte Stefan Forster in Patagonien. Dort beobachtete er Pumas. „Wenn man gewisse Regeln beachtet, lassen einen die Tiere in Frieden“, sagt er. Und blieb mit diesem Selbstvertrauen im Pumaland, auch nachdem sich der Guide verabschiedete. Auf diese Bilder darf man gespannt sein.