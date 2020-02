Wo das goldene Wienerherz raunzt

Wie schön wäre Wien ohne Wiener / So schön wie a schlafende Frau! / Der Stadtpark wär’ sicher viel grüner / Und die Donau wär’ endlich so blau!

Was der Sänger und Dichter Georg Kreisler in 1950ern im Lied „ Wien ohne Wiener“ feststellte, gilt nach wie vor: Der (gelernte) Wiener liebt es zu raunzen, zu schimpfen und sich zu beschweren. So sehr, dass er diese Tätigkeit mancherorts regelrecht kultiviert.

Heute, Mittwoch, zum Beispiel, widmen sich sogar zwei Veranstaltungen dem gepflegten Sudern. Der KURIER weiß, was die Besucher dort erwartet – und wie man seinen Frust sonst noch herauslassen kann.

Nachwuchs für den Beschwerdechor

Der Künstler Oliver Hangl und der Chorspezialist Stefan Foidl bieten mit dem Wiener Beschwerdechor seit mittlerweile zehn Jahren ein Ventil für den hiesigen Grant. Die Gruppe sammelt online Beschwerden und vertont sie. Die Themen: zum Beispiel die Verbauung des Augartenspitzes, der Umbau der Mariahilfer Straße oder das Aufregen an sich.

Und das klingt dann so: