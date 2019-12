Wiener Beschwerden sind fürs Klo

Danach ist vorerst Schluss. Im Frühjahr soll der Wiener Beschwerdechor dann mit dem Klo dort hingehen, wo es Probleme gibt. „Natürlich in Abstimmung mit den Bezirken“, sagt Initiator Hangl.

Die Audioinstallation wird bei jedem Standortwechsel adaptiert und mit den neuesten Beschwerden angereichert. Wer das Beschwerdeklo am ersten Tag in Wien-Neubau besucht hat, konnte das Gejammer der Mitglieder des Beschwerdechors hören. Etwa 100 Personen sind zur Zeit Teil des Ensembles und machen so ihrem Ärger „Musik“. Bei ihren öffentlichen Auftritte geht es nicht darum, einfach schöne Lieder zu singen, sondern Missstände melodisch anzuprangern. Der nächste Auftritt findet am 16. Dezember um 19.30 Uhr am Schlesingerplatz statt. Passenderweise direkt neben dem Beschwerdeklo.

Im nächsten Jahr soll die mobile Toilette zum Sudern mehrere Tage am Stück an einem Ort bleiben und so zum „Salzamt“ der Stadt werden.