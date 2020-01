Typisch Wien, alles hin? Warum wir nostalgisch sind

„Aus der zeitlichen Distanz sehen wir die vielen kleinen unangenehmen und negativen Details nicht mehr“, sagt Arnd Florack, Professor für Sozialpsychologie an der Uni Wien. „Das ist ähnlich wie im eigenen Leben. Wir erleben die negativen Ereignisse aus der Vergangenheit nicht mehr so emotional. Je weiter sie weg sind, umso weniger intensiv werden sie.“ Im Allgemeinen gilt das aber etwa nicht für das verbrecherische Regime des Nationalsozialismus.

In Wien liegt die Vergangenheit in der Luft. „Das alte Stadtbild ist noch zu einem großen Teil vorhanden. Das Konzept der Kaisermetropole“, sagt Payer. Wien war in der k.k.-Zeit einer der wichtigsten Städte Europas, eine Weltstadt. Im Jahr 1910 war sie mit zwei Millionen Einwohnern an fünfter Stelle nach London, New York, Paris und Chicago. „Sie war international bedeutend.“ Das sei in der Stadt eingeschrieben.