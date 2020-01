Nostalgische Gefühle: Lieblingsgegenstände gesucht

Ulrike Botzenharts Schatz

Was ich von meinen Kindern (9 und 12 Jahre alt) schon horte, zeigt: Ich bin sehr sentimental. Ein Erinnerungsstück ist mir aber so heilig, dass ich es lange versteckt habe, damit meine Buben es nicht kaputtmachen können. Kürzlich zeigte ich ihnen meinen Schatz: Sie nahmen die kleine Spieldose ganz behutsam in ihre Hände. Sie spürten, wie wichtig sie mir ist. Und das ist sie. Denn neben ein paar Fotos ist sie alles, was ich von meinem Papa besitze. Er schenkte mir die Spieldose in den 70er-Jahren. Mitbringsel von einer seiner vielen Dienstreisen waren selten. Ich hielt das Wunderding mit der winzigen Walze, die „Raindrops Keep Fallin’ On My Head“ spielte, voll Glück. Nach seinem Tod wenige Jahre später voll Schmerz. Heute voll Liebe. Und Dankbarkeit.