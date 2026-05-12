Innerhalb weniger Minuten färbte sich der Himmel am Montagabend über Wien schwarz und entlud sich kurz darauf mit heftigen Hagel- und Regenschauern.

Das Programm rund um das ESC-Village am Wiener Rathausplatz musste kurzerhand abgebrochen werden. Um 18.30 Uhr wurde die Musik abgedreht und es kam die Durchsage: Das Eurovillage müsse aufgrund einer Unwetterwarnung geräumt werden. Alle Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, das Areal zu verlassen. Die Stadt Wien müsse Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

Ähnlich trüb wie der Montagabend fällt auch die Wetterprognose für die restliche ESC-Woche aus. Entgegen der ursprünglichen Planung wird der Ring am heutigen Dienstag deshalb auch nicht teilgesperrt. Wegen des Wetterumschwungs rechnen die Veranstalter des Eurovision Village vor dem Wiener Rathaus mit deutlich weniger Besucherandrang zum ersten Halbfinale. Sperre nicht notwendig Daher sei die Sperre der Ringstraße nicht notwendig, hieß es seitens der Organisatoren. Am ab 14.00 Uhr geplanten Programm im ESC-Village gebe es aber keine Änderungen. Eine teilweise Ringsperre ist nach wie vor dann wieder für den zweiten Teil des Semifinales (Donnerstag) und am Finaltag (Samstag) angekündigt.

Die tristen Wetteraussichten werden sich auch vor dem Finaltag am Samstag nicht ändern. Das Wochenende wird trüb und unbeständig. "Nach einem weitgehend trockenen Morgen und Vormittag werden sich ab Samstagmittag allmählich Regenschauer von Südwesten her Richtung Bundeshauptstadt ausbreiten. Am nassesten schaut tatsächlich der Abend aus", sagt Ubimet-Metereologe Konstantin Brandes. Temperaturen liegen bei 13 Grad Die stärksten Regenfälle werden in der Zeitspanne zwischen 17 und 23 Uhr erwartet. Die Temperaturen werden am Abend laut Brandes zwischen 13 und 14 Grad liegen. "Der Wind wird zum Glück keine große Rolle spielen", betont der Meteorologe.

"Blitz- und Donnergefahr ist gering" Von einem heftigen Unwetter wie am Montagabend geht Brandes am Samstag aber nicht aus. "Die Blitz- und Donnergefahr ist eher gering, es wird hauptsächlich regnen", prognostiziert der Ubimet-Experte. Erst am Sonntagabend werde sich die Wetterlage langsam beruhigen, eine deutliche Besserung und höhere Temperaturen sind erst kommende Woche wieder in Sicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Hans Leitner Österreich Künstler: Cosmó

Land: Österreich

Song: "Tanzschein"

Superpower: eine Choreografie, die komplizierter ist, als sie aussieht. Und hat ein blaues Sternderl im Gesicht.

Ist als Gastgeberland fix im Finale dabei. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/RTBF/James Barbosa Belgien Künstler: Essyla

Land: Belgien

Song: "Dancing on the Ice"

Superpower: bisher noch versteckt, könnte sich erst beim Live-Auftritt zeigen.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/ERR/Hindrek Maasik Estland Künstler: Vanilla Ninja

Land: Estland

Song: "Too Epic To Be True"

Superpower: hat das Zeug zum (moderaten) Radiohit.

Treten im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/YLE/Nelli Kenttä Finnland Künstler: Linda Lampenius x Pete Parkkonen

Land: Finnland

Song: "Liekinheitin"

Superpower: eine Geige – und die Wettquoten: Finnland wird als Sieger gehandelt.

Treten im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/GPB Georgien Künstler: Bzikebi

Land: Georgien

Song: "On Replay"

Superpower: lässt das Tanztier in einem erwachen – ob man möchte oder nicht.

Treten im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/ERT/Nikos Stolis Griechenland Künstler: Akylas

Land: Griechenland

Song: "Ferto"

Superpower: hat den liebenswert-verrückten ESC-Wahnsinn verinnerlicht. Auf der Bühne kommt das Kind im Manne zum Vorschein.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/KAN/Shai Franco Israel Künstler: Noam Bettan

Land: Israel

Song: "Michelle"

Superpower: der Mut, trotz lauten Protesten trotzdem anzutreten und um die Liebe von Michelle (und der Welt) zu flehen.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/HRT/Dario Njavro Kroatien Künstler: Lelek

Land: Kroatien

Song: "Andromeda"

Superpower: "Herr der Ringe"- und "Game of Thrones"-Fans werden begeistert sein.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/LRT Litauen Künstler: Lion Ceccah

Land: Litauen

Song: "Sólo Quiero Más"

Superpower: blauer Alien-Look hat schon bei Eiffel 65 funktioniert (diesmal aber ohne "da-ba-dee-da-ba-di").

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/TRM Moldau Künstler: Satoshi

Land: Moldau

Song: "Viva Moldova!"

Superpower: lässt es auf der Bühne gemeinsam mit einer süßen Comicfigur krachen.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/MNE/Marko Tošković Montenegro Künstler: Tamara Živković

Land: Montenegro

Song: "Nova Zora"

Superpower: macht deutlich, dass die Unterdrückung von Frauen endlich der Vergangenheit angehören muss.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/TVP/Daria Irena Polen Künstler: Alicja

Land: Polen

Song: "Pray"

Superpower: astreiner R&B, der auch bei den MTV Music Awards eine gute Figur machen würde.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/RTP/Cátia Figueiredo Portugal Künstler: Bandidos do Cante

Land: Portugal

Song: "Rosa"

Superpower: braver Männerchor für die noch braveren Schwiegermütter im Publikum, der bewusst ESC-Trends ignoriert und stattdessen auf nationalen Stil setzt.

Treten im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/SMRTV/Panini SpA/Mary Stuart San Marino Künstler: Senhit

Land: San Marino

Song: "Superstar"

Superpower: hat Musical- und ESC-Erfahrung. Und wird von Boy George unterstützt.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/SVT/Ninja Hanna Schweden Künstler: Felicia

Land: Schweden

Song: "My System"

Superpower: könnte Gesichtsmasken wieder en vogue machen.

Tritt im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/RTS/Nataša Stamatović Serbien Künstler: Lavina

Land: Serbien

Song: "Kraj Mene"

Superpower: dämonisches Geschrei. Lässt Halloween-Stimmung bereits im Mai aufkommen.

Treten im ersten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/RTSH Albanien Künstler: Alis

Land: Albanien

Song: "Nân"

Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/AMPTV/Robert Koloyan Armenien Künstler: Simón

Land: Armenien

Song: "Paloma Rumba"

Superpower: die vielleicht größte Tanzhymne des diesjährigen ESC. Rock this!

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/ITV Aserbaidschan Künstler: Jiva

Land: Aserbaidschan

Song: "Just Go"

Superpower: kann in die Zukunft blicken – der Song weiß von vornherein, dass es fürs große Finale nicht reichen wird. Just Go einfach, bevor es wirklich ernst wird.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/SBS/Carlotta Moye Australien Künstler: Delta Goodrem

Land: Australien

Song: "Eclipse"

Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/BNT/Nikolaj Thaning Rentzmann Bulgarien Künstler: Dara

Land: Bulgarien

Song: "Bangaranga"

Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/DR/Nikolaj Thaning Rentzmann Dänemark Künstler: Søren Torpegaard Lund

Land: Dänemark

Song: "Før Vi Går Hjem"

Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/LPSM/Ralfs Cimermanis Lettland Künstler: Atvara

Land: Lettland

Song: "Ēnā"

Superpower: erweckt Schattenbilder zum Leben und lässt Glasscherben fliegen.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/CLT/Massen Photography Luxemburg Künstler: Eva Marija

Land: Luxemburg

Song: "Mother Nature"

Superpower: psychedelische Bilder, Geigenspiel und barfuß.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/PBS Malta Künstler: Aidan

Land: Malta

Song: "Bella"

Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/NRK/Fredrik Hovdevik/Warner Music Norway Norwegen Künstler: Jonas Lovv

Land: Norwegen

Song: "YA YA YA"

Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/TVR/Vanda Bienville Rumänien Künstler: Alexandra Căpitănescu

Land: Rumänien

Song: "Choke me"

Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/SRF/Nils Sandmeier Schweiz Künstler: Veronica Fusaro

Land: Schweiz

Song: "Alice"

Superpower: Switzerland wird heuer zum Wonderland und jagt dem Rock-Kaninchen nach. Gilt unter Fans als der am meisten unterschätzte ESC-Song 2026.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/ČT/Hana Knížová Tschechien Künstler: Daniel Žižka

Land: Tschechien

Song: "Crossroads"

Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/UA:PBC Ukraine Künstler: Leléka

Land: Ukraine

Song: "Ridnym"

Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/CYBC Zypern Künstler: Antigoni

Land: Zypern

Song: "JALLA"

Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus.

Tritt im zweiten Halbfinale an. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/SWR/Marcel Brell Deutschland Künstler: Sarah Engels

Land: Deutschland

Song: "Fire"

Superpower: ist als ehemalige "DSDS"-Kandidatin große TV-Live-Shows gewöhnt. Look und Choreographie erinnern an Beyoncé – wenn man sie auf Temu bestellt.

Ist als einer der "Big Five" fix im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/France TV/Thomas Braut Frankreich Künstler: Monroe

Land: Frankreich

Song: "Regarde !"

Superpower: verwandelt die Stadthalle in ein Opernhaus und macht Rastazöpfe wieder salonfähig.

Ist als einer der "Big Five" fix im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/BBC/Michael Leckie Großbritannien Künstler: Look Mum No Computer

Land: Großbritannien

Song: "Eins, Zwei, Drei"

Superpower: lehrt die Welt, auf Deutsch bis drei zu zählen. Noch nie war Sprach- und Mathematik-Unterricht so unterhaltsam.

Ist als einer der "Big Five" fix im Finale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EBU/RAI Italien Künstler: Sal Da Vinci

Land: Italien

Song: "Per Sempre Si"

Superpower: lässt einem den Song sofort wieder vergessen. Tut aber auch niemandem weh. Und auf der Bühne wird immerhin geheiratet.

Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

Was bedeutet diese Wetterprognose nun für den Finaltag? Könnte der Rathausplatz eventuell erneut geräumt werden müssen? "Wenn es regnet, dann regnet es" "Wir haben eine Großveranstaltung unter freiem Himmel. Wir sind Wettereinflüssen unterworfen", sagt dazu Noah Schönhart, Sprecher vom Stadt Wien Marketing, auf KURIER-Anfrage. "Wenn der Wind geht, dann geht der Wind. Da müssen sich die Leute entsprechend vorbereiten und anziehen. Nach dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung", so Schönhart. Räumung nicht ausgeschlossen Anders gestalte sich die Situation, sollte ein heftiges Unwetter wie am Montagabend auftreten. "Wenn wir große Windstärken haben, dann müssen wir den Rathausplatz tatsächlich räumen. Das geht nicht anders, weil dann ist die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher und auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr gegeben", erklärt Schönhart. Windstärken bis zu 80 km/h - wie gestern Abend - wären für die Durchführung des Public Viewings zu viel. Eine "Indoor-Alternative" zum großen Public Viewing am Rathausplatz gebe es aber nicht. Abseits der Stadthalle gibt es in Wien insgesamt 38 Möglichkeiten - von Museen über Kinos -, wo Public Viewing angeboten wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Das Wandgemälde "In Equality" am ehemaligen APA-Hochhaus in Wien-Döbling Anfang Mai. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Freitag, 8. Mai 2026, anässlich einer Besichtigung des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Darunter natürlich auch Vorjahressieger JJ und 2026-Starter Cosmo. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Leonhard Foeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat? Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Auch der Wiener Westbahnhof begrüßt alle ESC-Fans. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo feiert mit Fans Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX HERBST Banner am Wiener Westbahnhof Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kjell Engman / EBU Wer sich heuer über die edle Gewinnertrophäe freuen darf? Aktuell steht Finnland bei den Buchmachern hoch im Kurs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Und noch einmal das Moderatoren-Duo Ostrowski und Swarovski. Nicht alle waren mit der Wahl zufrieden. Viele Fans hätten sich Andi Knoll, Conchita Wurst, Vorjahressieger JJ und/oder Paul Pizzera (eventuell in Kombination mit Gabi Hiller und Philipp Hansa) gewünscht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Christian Öser Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/London Eurovision Party/Marc Mingels Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/London Eurovision Party/Marc Mingels Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/NEP/Cato Ingebrigtsen Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/NEP/Cato Ingebrigtsen Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Klaus Titzer Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF / Hans Leitner Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Für die ESC-Bühne hat man sich kräftig ins Zeug gelegt Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Bandidos do Cante (Portugal) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © während der ersten Bühnenprobe Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Lisa Leutner "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Teilnehmende im Rahmen eines "Eurovision Song Contest-Sing-Along“ vor der Wiener Volksoper am Montag, 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Übersicht des Praterdomes am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: Eröffnung "EuroClub Vienna" im Praterdome in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Victoria Swarovski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.