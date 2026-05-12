Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wetterprognose

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

Anders als geplant wird der Ring heute für das Halbfinale nicht gesperrt. Dafür sehen die Wetteraussichten für den Finaltag am Samstag eher trist aus.
Stephanie Angerer
12.05.2026, 12:04

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Regen am Rathausplatz in Wien

Innerhalb weniger Minuten färbte sich der Himmel am Montagabend über Wien schwarz und entlud sich kurz darauf mit heftigen Hagel- und Regenschauern. 

Das Programm rund um das ESC-Village am Wiener Rathausplatz musste kurzerhand abgebrochen werden. Um 18.30 Uhr wurde die Musik abgedreht und es kam die Durchsage: Das Eurovillage müsse aufgrund einer Unwetterwarnung geräumt werden. 

Alle Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, das Areal zu verlassen. Die Stadt Wien müsse Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

Sturm und Hagel: ESC-Village am Wiener Rathausplatz geräumt

Ähnlich trüb wie der Montagabend fällt auch die Wetterprognose für die restliche ESC-Woche aus. Entgegen der ursprünglichen Planung wird der Ring am heutigen Dienstag deshalb auch nicht teilgesperrt. Wegen des Wetterumschwungs rechnen die Veranstalter des Eurovision Village vor dem Wiener Rathaus mit deutlich weniger Besucherandrang zum ersten Halbfinale. 

Sperre nicht notwendig

Daher sei die Sperre der Ringstraße nicht notwendig, hieß es seitens der Organisatoren. Am ab 14.00 Uhr geplanten Programm im ESC-Village gebe es aber keine Änderungen. Eine teilweise Ringsperre ist nach wie vor dann wieder für den zweiten Teil des Semifinales (Donnerstag) und am Finaltag (Samstag) angekündigt.

Besucherrekord beim ESC 2026 in Wien: Woher kommen all die Fans?

Die tristen Wetteraussichten werden sich auch vor dem Finaltag am Samstag nicht ändern. Das Wochenende wird trüb und unbeständig. "Nach einem weitgehend trockenen Morgen und Vormittag werden sich ab Samstagmittag allmählich Regenschauer von Südwesten her Richtung Bundeshauptstadt ausbreiten. Am nassesten schaut tatsächlich der Abend aus", sagt Ubimet-Metereologe Konstantin Brandes.

Temperaturen liegen bei 13 Grad

Die stärksten Regenfälle werden in der Zeitspanne zwischen 17 und 23 Uhr erwartet. Die Temperaturen werden am Abend laut Brandes zwischen 13 und 14 Grad liegen. "Der Wind wird zum Glück keine große Rolle spielen", betont der Meteorologe. 

70. Eurovision Song Contest: Fällt das Finale jetzt ins Wasser?

"Blitz- und Donnergefahr ist gering"

Von einem heftigen Unwetter wie am Montagabend geht Brandes am Samstag aber nicht aus. "Die Blitz- und Donnergefahr ist eher gering, es wird hauptsächlich regnen", prognostiziert der Ubimet-Experte. 

Erst am Sonntagabend werde sich die Wetterlage langsam beruhigen, eine deutliche Besserung und höhere Temperaturen sind erst kommende Woche wieder in Sicht. 

46-224715844

Österreich

Künstler: Cosmó 
Land: Österreich
Song: "Tanzschein"
Superpower: eine Choreografie, die komplizierter ist, als sie aussieht. Und hat ein blaues Sternderl im Gesicht.
Ist als Gastgeberland fix im Finale dabei.

Esc

Belgien

Künstler: Essyla
Land: Belgien
Song: "Dancing on the Ice" 
Superpower: bisher noch versteckt, könnte sich erst beim Live-Auftritt zeigen.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Estland

Künstler: Vanilla Ninja
Land: Estland
Song: "Too Epic To Be True"
Superpower: hat das Zeug zum (moderaten) Radiohit.
Treten im ersten Halbfinale an.

esc

Finnland

Künstler: Linda Lampenius x Pete Parkkonen
Land: Finnland
Song: "Liekinheitin"
Superpower: eine Geige – und die Wettquoten: Finnland wird als Sieger gehandelt.
Treten im ersten Halbfinale an. 

esc

Georgien

Künstler: Bzikebi
Land: Georgien
Song: "On Replay"
Superpower: lässt das Tanztier in einem erwachen – ob man möchte oder nicht.
Treten im ersten Halbfinale an.

esc

Griechenland

Künstler: Akylas
Land: Griechenland
Song: "Ferto"
Superpower: hat den liebenswert-verrückten ESC-Wahnsinn verinnerlicht. Auf der Bühne kommt das Kind im Manne zum Vorschein.
Tritt im ersten Halbfinale an.

Esc israel

Israel

Künstler: Noam Bettan
Land: Israel
Song: "Michelle"
Superpower: der Mut, trotz lauten Protesten trotzdem anzutreten und um die Liebe von Michelle (und der Welt) zu flehen.
Tritt im ersten Halbfinale an.

Esc

Kroatien

Künstler: Lelek
Land: Kroatien
Song: "Andromeda"
Superpower: "Herr der Ringe"- und "Game of Thrones"-Fans werden begeistert sein.
Tritt im ersten Halbfinale an.

Esc

Litauen

Künstler: Lion Ceccah
Land: Litauen
Song: "Sólo Quiero Más"
Superpower: blauer Alien-Look hat schon bei Eiffel 65 funktioniert (diesmal aber ohne "da-ba-dee-da-ba-di").
Tritt im ersten Halbfinale an.

Esc

Moldau

Künstler: Satoshi
Land: Moldau
Song: "Viva Moldova!"
Superpower: lässt es auf der Bühne gemeinsam mit einer süßen Comicfigur krachen.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Montenegro

Künstler: Tamara Živković 
Land: Montenegro
Song: "Nova Zora" 
Superpower: macht deutlich, dass die Unterdrückung von Frauen endlich der Vergangenheit angehören muss.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Polen

Künstler: Alicja
Land: Polen
Song: "Pray"
Superpower: astreiner R&B, der auch bei den MTV Music Awards eine gute Figur machen würde.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Portugal

Künstler: Bandidos do Cante 
Land: Portugal 
Song: "Rosa"
Superpower: braver Männerchor für die noch braveren Schwiegermütter im Publikum, der bewusst ESC-Trends ignoriert und stattdessen auf nationalen Stil setzt.
   Treten im ersten Halbfinale an.

esc

San Marino

Künstler: Senhit 
Land: San Marino
Song: "Superstar" 
Superpower: hat Musical- und ESC-Erfahrung. Und wird von Boy George unterstützt.
    Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Schweden

Künstler: Felicia
Land: Schweden
Song: "My System"
Superpower: könnte Gesichtsmasken wieder en vogue machen.
Tritt im ersten Halbfinale an.

esc

Serbien

Künstler: Lavina
Land: Serbien
Song: "Kraj Mene"
Superpower: dämonisches Geschrei. Lässt Halloween-Stimmung bereits im Mai aufkommen.
Treten im ersten Halbfinale an.

esc

Albanien

Künstler: Alis
Land: Albanien
Song: "Nân"
Superpower: mit der Kirche ums ESC-Dorf und direkt rein in die Stadthalle.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Armenien

Künstler: Simón
Land: Armenien 
Song: "Paloma Rumba"
Superpower: die vielleicht größte Tanzhymne des diesjährigen ESC. Rock this! 
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Aserbaidschan

Aserbaidschan

Künstler: Jiva
Land: Aserbaidschan
Song: "Just Go"
Superpower: kann in die Zukunft blicken – der Song weiß von vornherein, dass es fürs große Finale nicht reichen wird. Just Go einfach, bevor es wirklich ernst wird.
   Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Australien

Künstler: Delta Goodrem
Land: Australien
Song: "Eclipse"
Superpower: ein Klavier als Sidekick, das mit einem Seite an Seite um große Gefühle kämpft.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Bulgarien

Künstler: Dara
Land: Bulgarien
Song: "Bangaranga"
Superpower: wird live dank Pop-Rap-Dance-Mix für gehörige Bangaranga-Stimmung sorgen.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Dänemark

Künstler: Søren Torpegaard Lund
Land: Dänemark
Song: "Før Vi Går Hjem"
Superpower: Glasbox, Glitzeroutfit, nackter Oberkörper, Smokey Eyes, androgyner Flair – dramatische Queerness at it's (ESC-)Best.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Lettland

Künstler: Atvara
Land: Lettland
Song: "Ēnā"
Superpower: erweckt Schattenbilder zum Leben und lässt Glasscherben fliegen.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Luxemburg

Künstler: Eva Marija
Land: Luxemburg
Song: "Mother Nature"
Superpower: psychedelische Bilder, Geigenspiel und barfuß.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Malta

Künstler: Aidan
Land: Malta
Song: "Bella"
Superpower: hat die Haare und den Schnauzer bella.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Norwegen

Künstler: Jonas Lovv
Land: Norwegen
Song: "YA YA YA"
Superpower: sexy queere Ästhetik mit einem Refrain, den wirklich jeder mitgrölen kann.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Rumänien

Künstler: Alexandra Căpitănescu
Land: Rumänien
Song: "Choke me"
Superpower: sexuell konnotierte Liebeslieder mit Rock-Beats lassen die Hormone brodeln.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Schweiz

Künstler: Veronica Fusaro
Land: Schweiz
Song: "Alice"
Superpower: Switzerland wird heuer zum Wonderland und jagt dem Rock-Kaninchen nach. Gilt unter Fans als der am meisten unterschätzte ESC-Song 2026.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Tschechien

Künstler: Daniel Žižka
Land: Tschechien
Song: "Crossroads"
Superpower: theatralische Dramatik und tiefgründige Lyrics lassen kathartische Tränen kullern.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Ukraine

Künstler: Leléka 
Land: Ukraine
Song: "Ridnym"
Superpower: Friedenshymne im ukrainischen Disney-Stil.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Zypern

Künstler: Antigoni
Land: Zypern
Song: "JALLA"
Superpower: vereint Shakira-Optik mit Lokalkolorit und ESC-Habitus.
Tritt im zweiten Halbfinale an.

Esc

Deutschland

Künstler: Sarah Engels
Land: Deutschland
Song: "Fire"
Superpower: ist als ehemalige "DSDS"-Kandidatin große TV-Live-Shows gewöhnt. Look und Choreographie erinnern an Beyoncé – wenn man sie auf Temu bestellt.
   Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

Esc

Frankreich

Künstler: Monroe
Land: Frankreich
Song: "Regarde !"
Superpower: verwandelt die Stadthalle in ein Opernhaus und macht Rastazöpfe wieder salonfähig.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

Esc

Großbritannien

Künstler: Look Mum No Computer
Land: Großbritannien
Song: "Eins, Zwei, Drei"
Superpower: lehrt die Welt, auf Deutsch bis drei zu zählen. Noch nie war Sprach- und Mathematik-Unterricht so unterhaltsam.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

Esc

Italien

Künstler: Sal Da Vinci
Land: Italien
Song: "Per Sempre Si"
Superpower: lässt einem den Song sofort wieder vergessen. Tut aber auch niemandem weh. Und auf der Bühne wird immerhin geheiratet.
Ist als einer der "Big Five" fix im Finale.

70. Song Contest: Neue Regeln für das 1. Halbfinale

Was bedeutet diese Wetterprognose nun für den Finaltag? Könnte der Rathausplatz eventuell erneut geräumt werden müssen? 

"Wenn es regnet, dann regnet es"

"Wir haben eine Großveranstaltung unter freiem Himmel. Wir sind Wettereinflüssen unterworfen", sagt dazu Noah Schönhart, Sprecher vom Stadt Wien Marketing, auf KURIER-Anfrage. "Wenn der Wind geht, dann geht der Wind. Da müssen sich die Leute entsprechend vorbereiten und anziehen. Nach dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung", so Schönhart. 

Räumung nicht ausgeschlossen

Anders gestalte sich die Situation, sollte ein heftiges Unwetter wie am Montagabend auftreten. "Wenn wir große Windstärken haben, dann müssen wir den Rathausplatz tatsächlich räumen. Das geht nicht anders, weil dann ist die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher und auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr gegeben", erklärt Schönhart. Windstärken bis zu 80 km/h - wie gestern Abend - wären für die Durchführung des Public Viewings zu viel. 

Eine "Indoor-Alternative" zum großen Public Viewing am Rathausplatz gebe es aber nicht. Abseits der Stadthalle gibt es in Wien insgesamt 38 Möglichkeiten - von Museen über Kinos -, wo Public Viewing angeboten wird.

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

esc

Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

Stadthalle

Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.

Esc

Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. 

esc

Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF.

ESC

Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch.

esc

Das Wandgemälde "In Equality" am ehemaligen APA-Hochhaus in Wien-Döbling Anfang Mai. 

esc

"Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

esc

Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

esc

Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

ESC

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Freitag, 8. Mai 2026, anässlich einer Besichtigung des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien.

Zwei junge Männer posieren in festlicher Umgebung, einer trägt einen Anzug mit blauer Sternschminke im Gesicht.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Darunter natürlich auch Vorjahressieger JJ und 2026-Starter Cosmo.
JJ macht ein Selfie mit anderen ESC-Teilnehmern und Bundespräsident Alexander Van der Bellen im prunkvollen Saal in Wien.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. 
President Alexander Van der Bellen welcomes former Austrian ESC contestants in Vienna

Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein.

President Alexander Van der Bellen welcomes former Austrian ESC contestants in Vienna

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat?

esc westbahnhof

Auch der Wiener Westbahnhof begrüßt alle ESC-Fans.

esc

Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an

esc

Cosmo feiert mit Fans

cosmo

Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet.

esc logo

Banner am Wiener Westbahnhof

esc

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein.

Esc Cosmo

Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.

ESC

Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle

ESC

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest

ESC

Wer sich heuer über die edle Gewinnertrophäe freuen darf? Aktuell steht Finnland bei den Buchmachern hoch im Kurs.

ESC

Und noch einmal das Moderatoren-Duo Ostrowski und Swarovski. Nicht alle waren mit der Wahl zufrieden. Viele Fans hätten sich Andi Knoll, Conchita Wurst, Vorjahressieger JJ und/oder Paul Pizzera (eventuell in Kombination mit Gabi Hiller und Philipp Hansa) gewünscht.

ESC

Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle.

ESC

Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf.

ESC

Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor.

esc

Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum

esc

Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht.

esc

Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung.

esc

Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn.

ESC

Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle

esc

Für die ESC-Bühne hat man sich kräftig ins Zeug gelegt

Esc

SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe

esc

SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe

esc

ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe

esc

LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe

cosmo esc

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

Cosmo auf der Bühne

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

cosmo esc bühne

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

esc

Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe

esc

Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe

esc

Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe

esc

Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe

esc

Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe

esc

JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe

esc

ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe 

esc

Bandidos do Cante (Portugal) während der ersten Bühnenprobe 

esc

Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe 

esc

LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe 

esc

FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe 

esc

LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe

esc

Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

esc

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien.

esc

Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

esc

Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien

esc

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

JJ

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Cosmo

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Ein Mann mit Sonnenbrille hält eine israelische Flagge, neben ihm stehen zwei lächelnde Frauen im Freien.

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Regen und Sturm in der ESC-Woche: Fällt das Finale ins Wasser?

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

esc

Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum.

esc

Teilnehmende im Rahmen eines "Eurovision Song Contest-Sing-Along“ vor der Wiener Volksoper am Montag, 11. Mai 2026.

esc

Übersicht des Praterdomes am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: Eröffnung "EuroClub Vienna" im Praterdome in Wien

esc

Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.

esc

Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.

esc

Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

esc

Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Victoria Swarovski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
 

esc

Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.

esc

Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

esc

Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

Unsere aktuellsten Berichte zum Eurovision Song Contest

Anders als geplant wird der Ring heute für das Halbfinale nicht gesperrt. Dafür sehen die Wetteraussichten für den Finaltag am Samstag eher trist aus.
Weiterlesen
Viel Feuer, viel Rauch, viele Lichteffekte und wenig Haut: Heute Abend findet das erste Semifinale des ESC statt. Der KURIER hat die Show vorab gesehen.
Weiterlesen
Was wird bei den Shows des Song Contest sicherlich wieder passieren oder gesagt? Das Bingo zum Mitmachen.
Weiterlesen
Die EBU hatte seit dem Vorjahr Zahl der möglichen Stimmabgaben halbiert und auch für die Semifinale wieder Jurys eingeführt. Es gab bereits eine Verwarnung an Israel.
Weiterlesen
Spanien, Irland und Slowenien boykottieren den Song Contest und übertragen den Bewerb nicht.
Weiterlesen
Wien Eurovision Song Contest Wetter
kurier.at  | 

Kommentare