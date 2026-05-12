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Kultur

70. Song Contest: Neue Regeln für das 1. Halbfinale

Die EBU hatte seit dem Vorjahr Zahl der möglichen Stimmabgaben halbiert und auch für die Semifinale wieder Jurys eingeführt. Es gab bereits eine Verwarnung an Israel.
12.05.2026, 11:12

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Zwei Künstler auf einer Bühne mit buntem Konfetti, eine Frau spielt Geige, ein Mann singt, im Hintergrund leuchtende Lichter.

Die Spannung vor dem 1. Halbfinale des 70. Eurovision Song Contest von Wien Dienstagabend wächst - nicht zuletzt, weil Israel heute um den Aufstieg in die Endrunde kämpft. Die Wettprognosen sagen Noam Bettan klar ein Finalticket für Samstag voraus. Dabei wird das Ganze auch ein Test für die neuen Abstimmungsregeln, die von der Rundfunkunion EBU für den heurigen Bewerb eingeführt wurden - nicht zuletzt nach der Diskussion um die hohen Publikumsstimmen für Israel 2025.

So hatte man Ende vergangenen Jahres bekanntgegeben, dass nach einigen Jahren Absenz nun auch bei den beiden Semifinals wieder Jurys neben dem Publikum eine Stimme haben werden. Die Expertengremien haben überdies sieben anstatt fünf Mitglieder, von denen zumindest zwei unter 25 Jahren alt sein müssen. Im Gegenzug wurde die maximal abzugebende Zahl an Stimmen pro Fan von 20 auf 10 reduziert - zumindest pro Zahlungsmethode. Engagierte Abstimmer könnten sich je 10 Mal online, via SMS und Telefonanruf für ihren Favoriten in die Bresche hauen.

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Verwarnung für Israel

Und man beschloss neue Richtlinien, die Werbung für einzelne Acts betreffend. Damit sollen unverhältnismäßige Kampagnen unterbunden werden. Auf dieser neuen Basis hat die EBU heuer bereits eine Verwarnung gegen den israelischen Sender KAN ausgesprochen, weil man in Videos dazu aufgerufen habe, zehn Mal für Israel abzustimmen. KAN wiederum unterstrich, dass man sich an die Regelungen halte: "Bei der fraglichen Angelegenheit handelt es sich um eine unabhängige Initiative, die vom engsten persönlichen Team des Künstlers durchgeführt wurde, ohne verbotene Finanzierung, ähnlich den Aktivitäten anderer Teilnehmer."

Zugleich bemühte sich zuletzt der ESC-Direktor der EBU, Martin Green, in einem Interview, die Gemüter zu beruhigen: "Alle Länder rufen ihre Bevölkerung, insbesondere die Diaspora (...) zur Unterstützung auf. Es ist wie im Sport. Wir sind die Olympischen Spiele der Musik, daran ist also nichts Ungewöhnliches."

Keine ESC-Übertragung in Spanien, Irland und Slowenien

Unterdessen gaben die öffentlich-rechtlichen Sender von Spanien, Irland und Slowenien und damit von drei der fünf Nationen, die den Wiener ESC heuer wegen der Teilnahme Israels boykottieren, bekannt, den Wettbewerb noch nicht einmal zu übertragen. Die slowenische Sendergruppe RTV erklärte, dass anstelle des "Eurovisions-Zirkus" in den kommenden zehn Tagen "das nationale Fernsehprogramm durch die thematische Sendereihe 'Stimmen Palästinas' bereichert" werden solle.

Der irische Rundfunk RTE will zum ESC-Finale eine Folge der 90er-Jahre-Comedy "Father Ted" wiederholen. Und der spanische Sender RTVE untermauerte seinen Plan, eine Spezialausgabe der Sendung "La Casa de la Musica" zu zeigen, die auf den 16. Mai falle, den "Internationalen Tag des friedlichen Zusammenlebens". Neben den drei Ländern boykottieren auch Island und die Niederlande den diesjährigen ESC.

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Boykott-Aufrufe im Vorfeld

Im Vorfeld des Bewerbs hatte es sowohl Boykottaufrufe als auch Unterstützungserklärungen für respektive gegen eine Teilnahme Israels gegeben. Über 1.000 Musikschaffende hatten mit Verweis auf den Gazakrieg nach dem Hamas-Überfall auf Israel gegen eine Zulassung des Landes beim ESC unterschrieben, darunter prominente Namen wie Peter Gabriel, Roger Waters oder Massive Attack. Als Gegenstimme hatten Hollywoodstars wie Helen Mirren, Amy Schumer, Mila Kunis oder Jennifer Jason Leigh einen Offenen Brief für Israels Song-Contest-Auftritt unterzeichnet.

In Wien selbst sind in den kommenden Tagen bis zum Finale einige pro-palästinensische respektive anti-israelische Aktionen geplant. So sollen etwa am heutigen Dienstag am Schwedenplatz symbolisch unter dem Motto "Keine Musik für Hinrichtungen. Kein Glitzer über dem Blutvergießen" Särge aufgestellt werden.

Am Freitag soll am Maria-Theresien-Platz zwischen dem Kunst- und dem Naturhistorischen Museum ein "Song Protest" abgehalten werden. Und am Samstag ist ab 14 Uhr am Christian-Broda-Platz eine Demonstration angesetzt, die für 3.000 Teilnehmende angemeldet ist und nach einer Routenänderung nun zur Schlusskundgebung auf den Arik-Brauer-Park unweit der Stadthalle als ESC-Venue führen soll.

70. Eurovision Song Contest: Cosmó steigt in den Wettquoten

Erzbischof ruft zur Besonnenheit auf

Wiens neuer Erzbischof Josef Grünwidl rief indes gegenüber der Kathpress zu Besonnenheit auf: "Musik ist eine Sprache, die die ganze Welt versteht und über religiöse Grenzen hinweg verbindet. Ich hoffe, dass der Eurovision Song Contest auch in diesem Sinn völkerverbindend ist." Persönlich ist der 63-jährige Theologe, der auch Orgel studiert hat und Klavier spielt, allerdings eher Fan der klassischen Musik denn des Song Contests: "Für die Musik, die beim ESC aufgeführt wird, bin ich schon ein bisschen aus dem Alter heraus."

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

70. Song Contest: Neue Regeln für das 1. Halbfinale

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

Stadthalle

Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.

Esc

Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. 

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Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF.

ESC

Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch.

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Das Wandgemälde "In Equality" am ehemaligen APA-Hochhaus in Wien-Döbling Anfang Mai. 

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"Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

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Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

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Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien

ESC

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Freitag, 8. Mai 2026, anässlich einer Besichtigung des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien.

Zwei junge Männer posieren in festlicher Umgebung, einer trägt einen Anzug mit blauer Sternschminke im Gesicht.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Darunter natürlich auch Vorjahressieger JJ und 2026-Starter Cosmo.
JJ macht ein Selfie mit anderen ESC-Teilnehmern und Bundespräsident Alexander Van der Bellen im prunkvollen Saal in Wien.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. 
President Alexander Van der Bellen welcomes former Austrian ESC contestants in Vienna

Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein.

President Alexander Van der Bellen welcomes former Austrian ESC contestants in Vienna

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat?

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Auch der Wiener Westbahnhof begrüßt alle ESC-Fans.

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Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an

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Cosmo feiert mit Fans

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Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet.

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Banner am Wiener Westbahnhof

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Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein.

Esc Cosmo

Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.

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Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle

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Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest

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Wer sich heuer über die edle Gewinnertrophäe freuen darf? Aktuell steht Finnland bei den Buchmachern hoch im Kurs.

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Und noch einmal das Moderatoren-Duo Ostrowski und Swarovski. Nicht alle waren mit der Wahl zufrieden. Viele Fans hätten sich Andi Knoll, Conchita Wurst, Vorjahressieger JJ und/oder Paul Pizzera (eventuell in Kombination mit Gabi Hiller und Philipp Hansa) gewünscht.

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Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle.

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Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf.

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Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor.

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Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum

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Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht.

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Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung.

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Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn.

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Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle

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Für die ESC-Bühne hat man sich kräftig ins Zeug gelegt

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SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe

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SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe

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Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe

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ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe

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LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe

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Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe

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Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe

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COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

Cosmo auf der Bühne

COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

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COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe

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Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe

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Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe

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Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe

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Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe

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Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe

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Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe

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Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe

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Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe

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Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe

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Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe

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JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe

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ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe 

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Bandidos do Cante (Portugal) während der ersten Bühnenprobe 

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Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe 

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LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe 

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FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe 

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LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe

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Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien.

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Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.

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Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

70. Song Contest: Neue Regeln für das 1. Halbfinale

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

70. Song Contest: Neue Regeln für das 1. Halbfinale

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

JJ

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Cosmo

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

70. Song Contest: Neue Regeln für das 1. Halbfinale

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

Ein Mann mit Sonnenbrille hält eine israelische Flagge, neben ihm stehen zwei lächelnde Frauen im Freien.

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

70. Song Contest: Neue Regeln für das 1. Halbfinale

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

70. Song Contest: Neue Regeln für das 1. Halbfinale

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

70. Song Contest: Neue Regeln für das 1. Halbfinale

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

70. Song Contest: Neue Regeln für das 1. Halbfinale

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

70. Song Contest: Neue Regeln für das 1. Halbfinale

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

70. Song Contest: Neue Regeln für das 1. Halbfinale

"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien

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Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum.

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Teilnehmende im Rahmen eines "Eurovision Song Contest-Sing-Along“ vor der Wiener Volksoper am Montag, 11. Mai 2026.

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Übersicht des Praterdomes am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: Eröffnung "EuroClub Vienna" im Praterdome in Wien

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Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.

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Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.

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Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

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Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Victoria Swarovski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
 

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Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.

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Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.

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