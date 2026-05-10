Song Contest: EBU verwarnt Israel wegen Voting-Werbung

Die Europäische Rundfunkunion ( EBU ) hat knapp eine Woche vor dem Finale des Eurovision Song Contest den israelischen Sender KAN verwarnt. "Uns wurde mitgeteilt, dass der Künstler, der Israel repräsentiert, online Videos veröffentlicht hat mit einer Anleitung, wie man ,zehn Mal für Israel voten kann'. Innerhalb 20 Minuten haben wir KAN kontaktiert und gefordert, dass die Veröffentlichung dieser Videos sofort gestoppt wird und sie von den entsprechenden Plattformen entfernt werden. Das wurde sofort gemacht", wird EBU-Chef Martin Green in einem Statement zitiert.

Die Votingregeln des Song Contest , die sich mit der Werbung befassen, würden vor allem darauf abzielen, groß angelegte Kampagnen dritter zu verhindern. Die Regeln wurden erst dieses Jahr geändert, nachdem Israel im Vorjahr vorgeworfen wurde, mit Onlinekampagnen das Ergebnis beeinflusst zu haben.

Zehn Mal für einen Künstler zu voten, folge nicht dem Geist der Veranstaltung, Israel habe daher eine formelle Warnung erhalten, so Green.