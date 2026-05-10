Israels ESC-Fanclub: „Kommen nicht als politische Repräsentanten“

Nir Harel ist schon in Wien eingetroffen. Ehrensache für den Präsidenten des offiziellen israelischen ESC-Fanclubs. Es ist aber ohnehin nicht so, dass sich israelische Fans abhalten lassen von Boykott und Protest gegen ihr Land und ihren Interpreten. „Im Gegenteil“, sagt Harel, „heuer kommt die größte Anzahl von Fans zum Song Contest, fast doppelt so viele wie sonst.“ Die israelische Fan-Community ist eine sehr loyale. 1973 nahm das Land zum ersten Mal teil, vor allem die Siege 1978 und 1979 waren Balsam für das Selbstbewusstsein des Landes. Die erste Israelin trat allerdings übrigens nicht für Israel, sondern für Österreich an, Carmela Corren im Jahr 1963. Natürlich war ein Faktor der guten Einschaltquoten des damals noch Grand Prix genannten Events, dass es nur einen TV-Sender gab. Aber im Vorjahr, in dem das keineswegs mehr der Fall war, kann Harel auch von 50 Prozent Reichweite berichten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Nir Harel Nir Harel ist Präsident des israelischen ESC-Fanclubs.

Das Nebeneinander von Kriegsalltag und ESC-Aufregung versinnbildlicht eine Episode des Vorjahres. Den allerspannendsten Moment, den geteilten Bildschirm, als die Entscheidung zwischen JJ und Yuval Raphael bevorstand, sahen fast alle Israelis, erzählt Harel, weil kurz zuvor eine Luftangriffssirene losgegangen war. „Es war Österreich, Israel und der Aufruf, in den Bunker zu gehen.“ In Malmö hat Nir Harel erlebt, wie „seine“ Vertreterin Eden Golan behandelt wurde. „Das war schon enttäuschend. Bis vor zwei Jahren hat es keinen interessiert, dass wir aus Israel kamen – wir waren einfach Fans wie alle. Einige, die da gebuht haben, waren ein Jahr zuvor noch unsere Freunde. Und als der Wettbewerb vorbei war und wir uns wieder im Euroclub getroffen haben, wollten sie auch wieder Freunde sein.“