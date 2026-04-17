Israels ESC-Starter konnte nicht zu Aufnahmen nach Wien reisen
Sie sind nicht nur eine Visitenkarte für die Teilnehmerländer, sondern auch ein beliebtes Element beim Eurovision Song Contest. Die sogenannten „Postcards“, die zwischen den Auftritten der Teilnehmerländer einspielt werden, sollen auch Raum für die Persönlichkeit der Acts bieten. Seit Oktober laufen die Dreharbeiten, um Motive in Österreich zu verschiedenen Jahreszeiten einzufangen.
Für den März wurden dann alle Sängerinnen und Sänger nach Wien eingeladen, um bei Drehs in den HQ7-Studios in Simmering die „Postcards“ fertigzustellen. Wie der KURIER erfuhr, sei an einem Sicherheitskonzept für die Anwesenheit des israelischen Sängers Noam Bettan gearbeitet worden. Doch der Dreh mit ihm kam nach den am 28. Februar gestarteten Angriffen der USA und Israels auf den Iran nicht zustande. Der ORF bestätigt auf Anfrage: „Die internationale Sicherheitslage hat aufgrund der Beeinträchtigung des Flugverkehrs im März eine Anreise des israelischen Künstlers zu den Dreharbeiten nicht möglich gemacht.“
"Kein Unterschied"
Der Dreh mit Bettan habe daher ausnahmsweise in Israel stattgefunden. Der teilnehmende Sender KAN habe eine detaillierte Videovorlage bekommen und den Dreh umgesetzt. „Für das Publikum wird kein Unterschied zu den Postcards der weiteren TeilnehmerInnen erkennbar sein“, heißt es. Das Konzept kombiniert reale Außenaufnahmen an österreichischen Schauplätzen mit Studioaufnahmen, die in mehreren Ebenen übereinandergelegt werden.
Tritt mit Song "Michelle" an
Nach zwei Jahren mit Balladen wollte man für den Song Contest in Wien vonseiten Israels etwas anderes probieren. Noam Bettan widmet sich auf Englisch, Französisch und Hebräisch einer gewissen „Michelle“, in einem pathosgeladenen Pop-Hit mit Flamenco-Anleihen. An dem Song hat Israels Vorjahresact Yuval Raphael mitgeschrieben.
Der 70. Eurovision Song Contest findet vom 12. bis zum 16. Mai 2026 in der Stadthalle in Wien statt, nachdem JJ mit dem Lied "Wasted Love" 2025 das Wettsingen in Basel gewonnen hatte. Es ist nach 1967 und 2015 die dritte Austragung des ESC in Wien. Mit den fortlaufenden Kriegshandlungen im Gazastreifen wurde ein Antreten von Israel von mehreren EBU-Mitgliedern infrage gestellt. Eine EBU-Abstimmung zum Thema ging jedoch mit klarer Mehrheit für eine Teilnahme Israels aus. Mehrere Länder erklärten infolge, nicht am ESC in Wien teilnehmen zu wollen.
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