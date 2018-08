Michael Ludwig: „Essverbot in allen Öffis“

Morgen, Samstag, ist Michael Ludwig (SPÖ) 100 Tage als Bürgermeister im Amt. Im KURIER-Interview zieht er Bilanz über das Alkoholverbot, kritisiert den Umgang der Bundesregierung mit Wien und bekennt sich zur rot-grünen-Koalition im Rathaus - trotz Personaldebatten bei den Grünen.

KURIER: Eine Ihrer ersten Maßnahmen war das Alkoholverbot am Praterstern, bald kommt ein generelles Essverbot in der U-Bahn: Wird die SPÖ unter Ihnen eine Verbotspartei?

Michael Ludwig: In meiner Jugend wäre niemand auf die Idee gekommen, seine Burenwurst in der Straßenbahn zu essen. Überall dort, wo die ungeschriebenen Gesetze nicht mehr diese Bedeutung haben, muss man nachschärfen. Ich nutze gerne öffentliche Verkehrsmittel und möchte – wie viele andere Wiener – nicht darüber nachdenken, ob ich mich in Essensreste setze.

Also wollen Sie à la longue auch in Straßenbahnen und Bussen ein Essverbot?

Wenn unsere Erfahrungen mit der U-Bahn etwas in diese Richtung ergeben, dann bin ich für ein Essverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln.

Gibt es nicht dringendere Probleme als eine Topfengolatsche in den Öffis? Können Sie nur damit reüssieren?

Es ist ja nicht unser einziges Thema, sondern eines unter vielen. Mir geht es um wirtschaftliche Entwicklung, Sicherung von Arbeitsplätzen, das Sozialsystem – und auch um Ordnung und Sicherheit.

Wird das Alkoholverbot ausgeweitet?

Wir haben uns eine Probephase von einem Jahr vorgenommen. Ich werde in den nächsten Tagen einen Koordinator für den Praterstern einsetzen, der den Auftrag haben wird, sich um die weitere Gestaltung des Knotenpunktes zu kümmern. Sollte sich auf anderen Plätzen eine Szene mit sozial auffälligen Menschen konzentrieren, bin ich auch dort für ein Alkoholverbot – zum Beispiel am Franz-Jonas-Platz.