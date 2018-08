Kandidatensuche bei Wiener Grünen: Grünschnabel gegen Routinier

Wenn Politiker in einem laufenden Rennen um die Spitzenkandidatur eine persönliche Erklärung abgeben, verlautbaren sie dabei üblicherweise, dass sie für diesen Posten antreten.

Nicht so bei den Grünen: „Ich kandidiere nicht als Spitzenkandidatin für die Wiener Grünen“, teilte Bundesrätin Ewa Dziedzic am Freitag via Facebook mit. Damit steht die Landesorganisation vor einem Zweierduell – mit ungewissem Ausgang.