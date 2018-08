Verrückt nach Mary

Der einzige Vorteil: So lange wie bei der SPÖ wird das Duell nicht dauern, im November ist die Wahl. Der Sieger allerdings muss so schnell wie möglich den Unterlegenen einbinden. Denn bei der nächsten Wien-Wahl geht es nicht nur um die Wiener Grünen, auch das Schicksal der Bundespartei hängt von dem Erfolg der Wiener Grünen ab. Wer da mit sich selbst beschäftigt ist, verliert am Ende alles.