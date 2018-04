Der Praterstern gilt gemeinhin als Synonym für die Schattenseiten des Wiener Großstadtlebens. Mit seinen zahlreichen Obdachlosen, Betrunkenen und Drogendealern sorgt er bei vielen der 150.000 Menschen, die den Bahnhof täglich frequentieren, für ein beklemmendes Gefühl. Vor allem in den Nachtstunden.

Seit Jahren wird daher über ein Alkoholverbot für den Praterstern debattiert. Auf anderen Bahnhöfen Österreich gibt es das bereits, in Wien hatten jedoch bis dato vor allem Noch-Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) und der Leopoldstädter Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger (Grüne) massive Bedenken.

Nach dem ewigen Hickhack ist jetzt die Entscheidung gefallen: Kommende Woche wird per Verordnung ein ganztägiges Alkoholverbot für den Bahnhof und sein unmittelbares Umfeld inklusive Venediger Au verhängt. Das kündigt der SPÖ-Parteichef und künftige Bürgermeister Michael Ludwig an. „Trotz aller Bemühungen (z.B. verstärktes Polizei-Aufgebot, Anm.) ist die Situation am Praterstern immer noch nicht befriedigend“, begründet er diesen Schritt.

Nähere Details wird die für den Öffentlichen Verkehr zuständige Stadträtin Ulli Sima gemeinsam mit der Polizei am Montag bekannt geben. Sie ist für die Koordinierung der Maßnahmen verantwortlich, die in enger Abstimmung zwischen Polizei, ÖBB, Wiener Linien und Sozialarbeitern umgesetzt werden sollen. Rein formell ist für die Erlassung der Verordnung Noch-Bürgermeister Michael Häupl zuständig. „Er trägt die Maßnahme nicht nur mit, sondern wird sie auch auf den Weg bringen“, versichert Ludwig.