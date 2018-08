Essverbot: „Snack-Kultur macht nicht satt“

Als „verführerisch“ bezeichnet auch der Benimm-Experte und Tanzschulbesitzer, Thomas Schäfer-Elmayer, die Snackstände in den U-Bahn-Stationen. Jedoch fordert er dazu auf, auf Mitmenschen Rücksicht zu nehmen und sich genau zu überlegen, was man auf so engem Raum isst: „Es geht vor allem um den Geruch und die Verunreinigung“. Elmayer, der sich schon in der Vergangenheit für alkoholfreie Öffis eingesetzt hat, findet Essen in der Öffentlichkeit generell unhöflich. Auf öffentlichen Plätzen habe sich das aber schon eingebürgert, auf längeren Zugstrecken Kleinigkeiten zu sich zu nehmen, sei auch kein Problem. „In den Öffis ist den Wiener Linien aber nichts anderes übergeblieben, als ein komplettes Verbot einzuführen“, meint er. Das Problem schwele schon zu lange.

Konsequenzen

Die Wiener Linien betonen aber: „Wir werden kleinen Kindern nicht ihren Keks wegnehmen.“ Das Sicherheitspersonal werde vor allem am Anfang nur auf das Verbot aufmerksam machen, in Ausnahmen werden uneinsichtige Personen aus der U-Bahn verwiesen.

Bald in allen U-Bahnen

Essverbot Kontrolliert wird das Verbot vom Sicherheitspersonal der Wiener Linien. Dieses soll bis Ende 2018 von derzeit 60 auf 80 Personen aufgestockt werden. Am Anfang soll primär sensibilisiert werden. In letzter Konsequenz können Essende aus den Zügen verwiesen werden.

Ab 15. Jänner gilt das Verbot dann in allen U-Bahnen. Eine Ausweitung auf Busse und Bims sei laut Wiener Linien nicht geplant. Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) wollte das zuletzt nicht ausschließen. Speisen werden alle verboten, alkoholfreie Getränke bleiben erlaubt.

von Konstantin Auer