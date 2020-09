Ludwig blockiert Hebeins "autofreie" Wiener City

Zur Erinnerung: die rot regierten Nachbarbezirke hatten sich im Vorfeld heftig gegen das Fahrverbot protestiert, sie befürchten Verdrängungseffekte.

Datenschutz problematisch

Zudem liegt offenbar eine Reihe rechtlicher Bedenken vor. Die Verordnung ist aus mehreren Gründen verfassungswidrig. Einer davon: Ein Fahrverbot nur im 1. Bezirk (aber nicht in den anderen) ist aus Sicht der Juristen nur dann zulässig, wenn in der City eine konkrete Gefahrensituation vorliegen würde, die nur dort, aber nicht in den anderen Bezirken besteht.

Außerdem würden die vielen Ausnahmen würden etwa das Kundmachen der Verordnung erschweren. Soll heißen: Auf einer Zusatztafel ist dafür schlicht zu wenig Platz.

Auch Datenschutz-Probleme werden ins Treffen geführt. Sie könnten sich ergeben, wenn Personen nachweisen müssen, dass sie auf Basis einer Ausnahme doch in die City fahren dürfen.

Suche nach "Gesamtkonzept"

Eine Spitze gegen Hebein kann sich Ludwig in diesem Zusammenhang nicht verkneifen: "Hätte man wie normalerweise alle Abteilungen eingebunden, hätte man schnell festgestellt, dass es rechtliche Probleme gibt", sagt er.

Er spielt damit auf den Umstand an, dass Hebein mit dem Verordnungstext an die Öffentlichkeit ging, bevor die Rathaus-Juristen das Papier geprüft hatten.

Gestorben ist das Projekt für den Bürgermeister aber noch nicht: Ludwig gibt sich überzeugt, dass ein Gesamtkonzept für die City gefunden werden kann.