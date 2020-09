Ludwig in TV-Duell: "Kann mir autofreie Innenstadt nicht vorstellen"

Je näher ein Wahlsonntag rückt, desto vorhersehbarer werden die TV-Duelle. Das gilt natürlich auch im aktuellen Wien-Wahlkampf. Wenn die Protagonisten Fragen nicht beantworten und ihre eingelernten Phrasen im Wortlaut auf verschiedenen Sendern wiederholen, dann sind kleine Überraschungen umso wohltuender.

Und eine solche gab es am Montagabend auf ORF III bei "Politik live".

Zu Gast bei ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und ORF-Wien-Chefredakteur Paul Tesarek waren die Spitzenkandidaten von SPÖ und Grünen, FPÖ und Neos sowie von ÖVP und Team HC. Gleich zu Beginn stand das Koalitionsduell an: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gegen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne).

Und in diesem ließ Ludwig aufhorchen: "Ich kann mir eine autofreie Innenstadt, so wie das propagiert worden ist, nicht vorstellen", sagte er.

Prüfung ausständig

Zur Erinnerung: Hebein will (noch vor der Wahl am 11. Oktober) im 1. Bezirk eine Fahrverbotszone (mit vielen Ausnahmen) einrichten. Ludwig hatte zwar ein Machtwort in den Raum gestellt, sich aber eher vorsichtig zu dem Vorhaben geäußert: So hatte er hatte etwa auf das notwendige "Miteinander aller Verkehrsteilnehmer" verweisen und vor "Schnell-Schnell-Lösungen" gewarnt.