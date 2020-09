Autor Menasse fordert Blümel auf, zu schweigen

Mit Robert Menasse schaltet sich nun ein prominenter Künstler in den Wien-Wahlkampf ein. In einer Antwort auf ein Facebook-Post von ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel fordert er diesen auf, zu schweigen. Menasse stößt sich an Blümels Slogan, Wien wieder nach vorne bringen zu wollen. Der Autor fragt, an welche Zeit dieses „wieder“ anschließe und was „vorne“ bedeute. Alles, was an Wien lebenswert ist, sei nicht aufgrund politischer Einstellungen und Entscheidungen der ÖVP entstanden.

"Entwicklung Wiens bekämpft"

Als Beispiele führt der Autor an: Die U-Bahn, Fußgängerzonen das Konferenzzentrum, die Donauinsel und nicht zuletzt den sozialen Wohnbau in Wien. Somit sei Blümel für Menasse nur ein Vertreter einer Partei, die "zum Glück erfolglos die Entwicklung Wiens zu einer lebenswerten und bunten Metropole" bekämpft habe.

Bald nach Erscheinen war das Posting gelöscht, was wiederum für Kritik in den sozialen Medien sorgte.