Fahrverbot in Wiens City: Wer noch rein darf - und wer nicht

Das Parkticket dient als Nachweis. Hier wird die Kontrolle knifflig: Denn das Ticket hat man ja erst auf der Rückfahrt. Und: Die Garage muss auf dem kürzesten Weg erreicht werden. Wie das nachgewiesen werden soll, ist unklar.

Enkerl bleiben draußen

Das heißt auch: Jene Personen, die in einer der 11.762 Arbeitsstätten in der City beschäftigt sind, dürfen nur mit mit dem Auto in die Arbeit kommen, wenn es dort einen Parkplatz gibt oder sie in einer öffentlichen Garage parken. Eine Ausnahme gibt es für sie aber: Beschäftigte, die in der Nacht - das ist zwischen 24 und 5.30 Uhr - ins Zentrum (oder hinaus müssen), dürfen das Auto nehmen.

Auch wird es nicht mehr möglich sein, Kinder mit dem Auto zu Schule zu bringen bzw. von dort abzuholen, sofern man nicht im Bezirk wohnt. Ausnahmen für Immobilienmakler oder Rechtsanwälte gibt es ebenfalls nicht.

Und auch automatische Ausnahmekontingente für Familienmitglieder von Anrainern kommen nicht. Zur Erinnerung: Bezirkschef Markus Figl (ÖVP) hatte derartige Kontingente gefordert, damit etwa ein Enkelkind, das eigentlich nicht in die Innenstadt einfahren dürfte, die Oma besuchen oder ihr Einkäufe bringen kann.

Aber: Laut Straßenverkehrsordnung kann die Behörde generell Ausnahmen von Fahrverboten erteilen - ohne, dass das in der Verordnung für die City extra festegehalten werden muss. Und zwar sofern ein "erhebliches persönliches oder wirtschaftliches Interesse" vorliegt und die Ausnahme beantragt wird.