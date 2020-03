Drei neue Coronavirus-Fälle: Live vom Krisengipfel der Regierung

Die US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA hat nach Angaben von Gesundheitsminister Alex Azar grünes Licht für erste klinische Tests eines potenziellen Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus gegeben. Azar äußerte sich am Dienstag nach einem Besuch des Nationalen Gesundheitsinstituts in Bethesda (Maryland) mit US-Präsident Donald Trump.

"Es geht ihm gut. Alle Personen, die mit dem Mann in Kontakt waren, sind in Quarantäne", sagte der polnische Gesundheitsminister Szumowski. Laut dem Minister stehen derzeit weitere 68 Menschen in Krankenhäusern unter Beobachtung, rund 500 Menschen sind zuhause in Quarantäne.

In Polen ist erstmals bei einem Patienten das Coronavirus nachgewiesen worden. Bei dem Erkrankten handelt es sich um einen Mann aus dem westlichen Verwaltungsbezirk Lebus, der sich zuvor in Deutschland aufgehalten hat.

Die Weltbank will vom Coronavirus-Ausbruch betroffene Länder mit einem Hilfspaket in Höhe von zwölf Milliarden Dollar (10,79 Mrd. Euro) unterstützen. Ziel sei es, den Staaten "schnell" und "effektiv" zu helfen, sagte Weltbank-Chef David Malpass am Dienstag vor Journalisten in Washington.

03/03/2020, 8:58 PM | Laura Schrettl