Vier Wiener Anwälte infiziert: Wer ist der Virus-Überträger?

Am Dienstag wurden fünf Wiener als Corona-Patienten diagnostiziert, drei von ihnen arbeiten in der Anwaltskanzlei Wolf Theiss. Sie alle galten nicht als Verdachtsfälle, obwohl ihr Kollege schwer erkrankt ist. Niemand weiß, wer wen infiziert hat. Begonnen hat der Fall, der immer weitere Kreise zieht, vor genau einer Woche. Der KURIER erklärt die Chronologie der Ansteckung in Wien.

Montag, 17. Februar: Ein 72-jähriger Wiener Anwalt wird in die Rudolfstiftung in Wien-Landstraße eingeliefert. Der Mann hat Grippesymptome, erkrankt an einer Lungenentzündung und wird stationär aufgenommen. Freunde und Familie besuchen ihn. Auf Covid-19 wird er nicht getestet.

Mittwoch, 26. Februar: Bei dem 72-Jährigen wird das Coronavirus diagnostiziert. Er ist der erste Infizierte in Wien. Am Wochenende davor hatte die Stadt verfügt, alle Spitalspatienten mit Grippe zu testen. Besucher des Mannes und 90 Spitalsmitarbeiter werden unter häusliche Quarantäne gestellt.