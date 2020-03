18 Coronavirus-Infizierte in Österreich: Das Statement des Ministers

Zum ersten in Salzburg entdeckten Fall sind am Montagabend weitere Details bekanntgeworden. Demnach handelt es sich bei der 36-jährigen Wienerin, die sich am vergangenen Wochenende in Turin aufgehalten hat und am Mittwoch von Wien zu ihrem Lebensgefährten nach Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau) gefahren ist. Sie ist Mitarbeiterin eines Partnerforschungsinstituts der Universität für Bodenkultur.

Die BOKU teilte am Abend auf Anfrage mit, dass sich alle Menschen dieses Instituts in der Zeit, in der die Frau ansteckend war (ab 24 Stunden vor Ausbruch der Krankheit), in Quarantäne befinden und getestet wurden. Die Ergebnisse stehen laut der Uni noch aus. Die 36-Jährige selbst sei auf dem Weg der Besserung. Am Montag wurde bekannt, dass auch ihr Lebensgefährte in Fusch an der Glocknerstraße positiv getestet wurde. Die BOKU betonte, dass Angehörige der Universität nicht gefährdet seien.