Elf Österreicher auf Kreuzfahrtschiff in Norwegen unter Quarantäne

Das Coronavirus soll nun auch ein deutsches Kreuzfahrtschiff in Norwegen erreicht haben. Zwei deutsche Passagiere stehen unter Verdacht, am Coronavirus erkrankt zu sein. Das Schiff mit rund 1.200 Passagieren lag am Dienstagmorgen im Hafen der norwegischen Stadt Haugesund und hätte eigentlich am Montagabend in Richtung Bodø aufbrechen sollen.

Unter den 1.200 Passagieren sollen sich laut Außenministerium auch elf Österreicher befinden. Wie das Außenministerium festhält, handelt es sich aber bisher nur um einen Verdacht. Testergebnisse gibt es bisher noch keine.

Erst am Dienstagnachmittag sollen die Behörden und die Reederei entscheiden, ob das Schiff aus dem Hafen auslaufen darf.

Wie das Virus auf das Schiff gekommen sein soll

Wie die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises im deutschen Rostock mitteilte, handele es sich bei den beiden Passagieren um ein Paar. Einer der beiden habe in der vergangenen Woche in einer Einrichtung gearbeitet, in der inzwischen zwei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden seien.