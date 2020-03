Corona-Infizierte: „Werden wie Aussätzige behandelt“

Am Donnerstag traf es dann 30 Schüler und Lehrer eines Gymnasiums im nö. Hollabrunn. Der Sohn der erkrankten Wiener Familie besucht die Schule. Am Sonntag schien es, als müssten 200 Tiroler in Isolation, weil sie in einer grenznahen bayerischen Firma arbeiten, wo es einen Fall gibt. Es zeigte sich aber, dass nur vier Tiroler mit dem Infizierten Kontakt hatten – sie sind in Heimquarantäne.

Möglicherweise Infizierter kam in Polizeistation

Sonntagabend wurde bekannt, dass die Vienna Business School geschlossen wird (siehe unten). Am Montag gab dann die Stadt Wien bekannt, dass jener Mann, der am Wochenende als neunter Wiener Fall positiv auf COVID-19 getestet worden war, in einer Volksschule in der Josefstadt Robotik-Kurse gibt. Er hatte Kontakt zu acht Schülerinnen, die nun insoliert bleiben. In Salzburg hatte ein Deutscher das Matsch Salzburg gegen Frankfurt besucht und war in zwei Hotels eingebucht. 18 Mitarbeiter sind in Quarantäne.

In der Steiermark, wo Montagabend der zweite Fall bestätigt wurde, wurde eine Polizeiinspektion in Graz kurzfristig gesperrt. Ein Mann war mir Verdacht auf eine Infektion in die PI Jakomini gekommen.

Indes wurde in Wien ein Betreuungszentrum für Touristen im ehemaligen Geriatriezentrum Wienerwald eingerichtet. Dort sollen etwa Touristen, die sich mit dem Virus infiziert haben und nicht im Spital behandelt werden müssen, untergebracht werden. Bisher ist noch kein Bett belegt.