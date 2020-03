Serie A wegen Corona womöglich komplett ohne Zuschauer

Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora hat durchklingen lassen, dass alle Spiele der höchsten Fußball-Liga Serie A aufgrund des Coronavirus bis auf weiteres ohne Zuschauer ausgetragen werden könnten. "Wir nähern uns dieser Entscheidung", sagte Spadafora am Mittwoch gegenüber Journalisten. Am Mittwoch wurde das für Donnerstag geplante Halbfinal-Rückspiel im Cup zwischen Napoli und Inter Mailand abgesagt.

Die Regierung in Rom hat wegen des Coronavirus im Februar die Aussetzung von sportlichen Veranstaltungen in fünf norditalienischen Regionen erlassen. Zehn Spiele in Italiens Fußball-Oberhaus und nun zwei in der Coppa Italia wurden bisher auf einen noch unbestimmte Zeitpunkt verschoben, darunter auch der Liga-Hit Juventus Turin gegen Inter. Die Zahl der durch das Virus Erkrankten ist jedoch weiter am steigen, die Behörden überlegen weitere Maßnahmen zur Eindämmung. 79 Todesfälle gibt es aktuell in Italien.