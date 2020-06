„Diese Fuzo ist nur Stückwerk“

Auch der 13A polarisierte. Die einen wollen ihn zweigeteilt geführt haben, andere nicht. Nur durch die Fußgängerzone solle er nicht mehr fahren. Darin waren sich fast alle einig. Am Samstag wird der 13 A erst einmal zweigeteilt geführt.

Kurios dabei: Rein rechtlich ist die von den Wiener Linien geforderte rote Busspur aber weiter in Kraft. Fußgänger dürften diese also auch am Samstag nicht begehen, sondern eigentlich nur queren. Daher soll so schnell wie möglich eine neue Route gefunden werden.

Für große Aufregung sorgen auch rasende Radler. „Ich traue mich kaum auf der Straße zu gehen“, sagte eine ältere Dame und erntete viel Beifall. „Ja einige fahren zu schnell“, sagte Blimlinger. Man steuere aber dagegen, verteile Infomaterial. Wenn es nicht klappe, werde man die Radfahrer wieder verbannen müssen, erklärte Blimlinger.

Der Bezirkschef warb zum Schluss auch um etwas Geduld: „Man muss dem Ganzen eine Chance geben.“

