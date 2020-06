Mariahilfer Straße: Notbremse in der Fußgängerzone

Die Buslenker des 13A hatten zuvor im KURIER mehrfach vor dem Sicherheitsrisiko gewarnt. Am Montag kündigten die Wiener Linien dann an, den 13A an Samstagen zweigeteilt zu führen. Die Busse verkehren in der Zeit nur zwischen Hauptbahnhof und Neubaugasse bzw. zwischen Alser Straße und Siebensterngasse.

„Ich will nicht einen ewigen Konfliktherd mit dem Personal der Wiener Linien aufrechterhalten“, erklärte Vassilakou heute ihren Schwenk auf eine neue Streckenführung. Zudem habe es bereits zahlreiche Rückmeldungen von Passanten der Mariahilfer Straße gegeben, die kritisierten, dass es ausgerechnet in der Fußgängerzone kaum Platz für Fußgänger gebe.