Unternehmer klagen über Folgen der neuen Fußgängerzone

Zwiespältig beurteilt man das grüne Prestigeprojekt auch bei der Ottakringer Brauerei, die viele Betriebe in der Einkaufsstraße beliefert. „An sich ist die Fußgängerzone lässig, sie macht die Stadt bunter und belebter“, sagt Konzernchef Sigi Menz. „Es gibt aber Nachjustierungsbedarf.“ So gebe es zu wenige Ladezonen. „Die Lieferanten steigen sich gegenseitig auf die Füße. Die Seitengassen sind oft verstopft, weil die Fahrer nach anderen Parkmöglichkeiten suchen.“ Auch die Lokale, die erst am Abend aufsperren, müssten sich umstellen. In der Fußgängerzone ist der Lieferverkehr nur bis 13 Uhr erlaubt.

„Es gibt genug Lieferzonen“, wundert man sich im Büro von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou über den Vorwurf. Im Vorfeld habe es intensive Gespräche mit der Kammer gegeben.