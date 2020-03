Ungelöste Kriminalfälle: Neue Spuren nach KURIER-Podcast

Anfangs haben wir uns über die ersten tausend Downloads gefreut, mittlerweile gehen die Klicks in die Hunderttausende. Wir haben Hörer aus den USA und auch aus Australien – die meisten aufgrund der deutschen Sprache aber natürlich aus Österreich, der Schweiz und Deutschland. Wir haben auch einiges an Fanpost bekommen und einen Fragebogen an unsere Community gesendet. Wir nehmen das Feedback sehr ernst und versuchen, uns weiter zu verbessern.

Von sechs Schicksalen haben wir bisher berichtet, die Fälle haben uns in fünf Bundesländer und bis über Österreichs Grenzen geführt. Durch unsere Recherchen ist in einigen Fällen auch Bewegung in die Sache gekommen. Was wir dabei nie vergessen: Wir berichten über echte Fälle, tragische persönliche Schicksale stehen dahinter. Es gibt Angehörige, die noch immer hoffen oder zumindest Gewissheit haben wollen, was mit ihren Liebsten geschehen ist.

Falls Sie Hinweise zu unseren Fällen haben: entweder direkt an das Bundeskriminalamt unter 01/24836-985025, das Landeskriminalamt Wien unter 01/31310-33800 oder an uns per eMail: dunklespuren@kurier.at. Alle Hinweise können auch anonym abgegeben werden.

Aufgrund von COVID-19 müssen wir derzeit unsere redaktionellen Ressourcen bündeln, weshalb wir aktuell noch kein Erscheinungsdatum des nächsten Falles ankündigen können. Wir stehen allerdings schon in den Startlöchern!