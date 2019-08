KURIER-Crime: Der letzte Kaffee mit einem Mörder

Glavas hält inne. „Planen kann man nichts.“

Dass Schöllbauer ermordet worden ist, hat sie damals aus der Zeitung erfahren. „Es war Sonntag Früh. Ihr Bruder ist zu mir gekommen und hat mir das gezeigt. Er hat gesagt: ‚Schau, die Gerlinde ist tot.‘“ Glavas hat die Zeitungsausschnitte von damals aufgehoben. „Die Gerlinde wäre jetzt 62, sie war ja zehn Jahre jünger als ich. Ich habe geweint, als wäre das meine Tochter oder Schwester.“

Von Gerlinde Schöllbauers Familie ist fast niemand mehr am Leben. Die Mutter und ihre drei Brüder sind längst gestorben. Ihr Sohn ist der einzige Hinterbliebene. Als ihn der KURIER kontaktieren will, lässt er ausrichten: Er will nicht mehr über diese Tragödie sprechen. Auch 20 Jahre später sind die Wunden nicht verheilt. Er lebt jetzt unter einem anderen Namen irgendwo in Österreich und hat selbst eine Familie gegründet.

Glavas denkt oft an ihre Freundin. „Sie hat das nicht verdient. Dass das Leben in so jungen Jahren endet.“ Obwohl die Tat 20 Jahre her ist – der Wunsch, dass der Mordfall geklärt wird, ist groß. „Ich wäre so froh.“