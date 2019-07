Sie öffnete dem Mörder die Tür

Am 20. März 199 wird die 42-jährige Gerlinde Schöllbauer tot in ihrer Wohnung in Brigittenau gefunden. Sie war alleine Zuhause, ihr einziger Sohn war in der Nacht auf einer Party. Die Spuren deuten darauf hin, dass die Frau ihren Mörder in die Wohnung ließ. Nach der Tat stahl er kein Geld, keinen Schmuck – dafür Hardrock-CDs. Ist er etwa gar ein Freund des Sohnes? Michaela Reibenwein und Dominik Schreiber recherchierten vor Ort den ungewöhnlichen Fall.

