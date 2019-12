Der Tod des Diamantenhändlers

Am Abend zuvor war es spät geworden. Diamantenhändler Werner Haas hatte eine Veranstaltung im Casino Baden besucht. Doch der 46-Jährige war ein Frühaufsteher. Er zog sich ein Sakko über und war bereit für das Tagesgeschäft, als es gegen 8.30 Uhr an seiner Tür läutete. Über eine Videokamera konnte Haas sehen, wer an der Tür stand. Es muss ein bekanntes Gesicht gewesen sein.

Als Haas die Tür öffnete, fiel der erste Schuss. Er taumelte zurück, flüchtete ins Innere der Wohnung – in sein Arbeitszimmer. Dort wurde der zweite Schuss abgefeuert. Wieder wurde Haas in den Oberkörper getroffen. Und dieser Schuss war tödlich.