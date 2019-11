Der Grenzgänger: Das Verschwinden von Franz Leiss

Es war der 20. März 2009 als Monika ihren Lebensgefährten zum letzten Mal sah. Franz Leiss war Gebrauchtwagenhändler. „Ein gstandenes Mannsbild, lustig, lebensfroh aber auch ein Choleriker“, sagen seine Freunde. Er hatte das Grundstück in Kleinhaugsdorf erst vor einiger Zeit erworben und wollte die Lagerhalle, die sich ebenfalls darauf befand, renovieren. Gemeinsam mit Monika und dem tschechischen Leiharbeiter Rudy hatten sie tagsüber gearbeitet. Danach fuhr Monika zu sich nach Hause. Am Abend wollte sie Franz Leiss eigentlich noch einmal sehen. Doch dazu kam es nicht.

Um halb acht rief Monika bei Franz Leiss an. Er erklärte ihr, er fühle sich nicht gut und könne sie deshalb an diesem Tag nicht mehr treffen. Im Hintergrund hörte Monika mehrere Männerstimmen. „Tief und dunkel und in irgendeiner anderen Sprache, welche weiß ich nicht“, sagt sie. Bei einem weiteren Anruf kurz darauf erklärte ihr Franz Leiss, er sei müde und sein Handy defekt. Danach war er nicht mehr erreichbar. An dem Abend nicht, am nächsten Tag nicht und auch nicht in den Wochen danach.

Monika ließ viel Zeit vergehen, bis sie zur Polizei ging. Sie kannte Franz Leiss schon sieben Jahre und sie wusste, dass sie ihn nicht einengen durfte. Er brauchte seine Freiheiten. Manchmal meldete er sich tagelang nicht bei ihr und war auch nicht erreichbar. Dass er in dieser Zeit anderer Frauen traf, war Monika klar. Sie hatte es akzeptiert und damit zu leben gelernt. „Hätte ich es ihm verboten, wäre er nicht bei mir geblieben“, sagt sie.