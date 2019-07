Serienstart "Dunkle Spuren": Das rätselhafte Verschwinden von Marianne Schmid

Als Isabella etwas später an diesem Tag in Salzburg aus dem Zug steigt, ist sie bei bester Laune. Sie freut sich auf zwei Wochen Urlaub. Sie freut sich aber auch schon sehr auf die Zeit danach. Denn eine Hochzeit steht an. Ihr Bruder wird heiraten. Die ganze Familie wird zusammenkommen. Gerade hat sie am Bahnhof noch mit einer ihrer Schwestern telefoniert, die in Wien lebt und erzählt, dass es „der Mama“ heute gut geht und die Ankunft im Pflegewohnhaus problemlos funktioniert hat. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Ein bisschen Schuldgefühl und Sorge begleiten diese Zeit jedes Mal. Aber es ist die beste Lösung. Mutter ist dort gut aufgehoben.

Zwei Tage später

Es ist Sonntag, der 21. Mai 2017. Isabella und ihr Mann stehen gerade am Fuße des Mönchsbergs in Salzburg. Gleich wollen sie die Aussicht von oben genießen. Isabella holt ihr Handy aus der Tasche, will ein Selfie machen und es an Freunde und Familie schicken. Auf dem Display sieht sie mehrere Anrufe in Abwesenheit. Das Vitusheim. Isabella sagt, dieses Gefühl kann sie heute kaum beschreiben. Das Gefühl, wenn du weißt, gleich kommt diese Nachricht, dass etwas Schlimmes passiert ist. Doch jetzt gerade, da ist alles noch gut. Aber deine Welt wird gleich eine andere sein.

Isabella versucht, Fassung zu bewahren. Die Stimme am anderen Ende der Leitung klingt verzweifelt. „Wir suchen seit zwei Stunden nach Ihrer Mutter. Wir haben schon das ganze Haus abgesucht, wir können sie nicht finden. Wir haben die Polizei informiert.“ Damit hat Isabella nicht gerechnet. Sie dachte an einen Sturz. Dass ihre Mutter sich schwer verletzt hätte. Aber verschwunden?