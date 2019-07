Spurlos verschwunden

In Laa an der Thaya verschwindet eine 82-Jährige spurlos aus einem Pflegeheim. Zurück bleiben eine verzweifelte Tochter und viele Fragen. Was geschah in den letzten Stunden, wer hat Frau Schmid zuletzt gesehen und warum ist sie nicht auf irgendwelchen Überwachungskameras zu sehen? Yvonne Widler ist dem Fall nachgegangen und hat einige Ungereimtheiten gefunden.

Der erste Fall des KURIER True Crime Podcast startet am 5. Juli. Die beiden weiteren Folgen des Falles erscheinen am 12. Juli und 19. Juli. Hier im Webplayer und überall wo ihr Podcasts hören könnt. Bis zum Start könnt ihr noch einmal den Trailer zur Serie hören: