Fahrt in die Finsternis: Der Vermisstenfall Baumgartner/Leitner

Aber noch eine andere Sache könnte gegen einen Unfall sprechen. In einem Bericht der Bezirksrundschau Urfahr Umgebung über den Fall ist die Rede von einer Handyortung am Montag nach dem Verschwinden: „Am Freitag, 11. September gingen die Mühlviertler in Zwettl fort. Baumgartner soll laut Landeskriminalamt um 0.30 Uhr mit dem Handy telefoniert haben. Dann wurde es abgeschaltet. In der Ortschaft Waldschlag (Gemeinde Oberneukirchen) soll Montagnacht nochmals ein Signal vom Handy abgegeben worden sein. Geortet werden kann es derzeit nicht.“, heißt es in dem Artikel.

Sollte Baumgartners Handy tatsächlich drei Tage nach dem Verschwinden wieder eingeschaltet worden sein? Von ihm oder jemand anderem? Warum so nahe an seinem Zuhause?

Ermittlungstaktisches Schweigen

„Grundsätzlich muss ein Handy, um geortet werden zu können, vollständig eingeschaltet sein, also auch der PIN eingegeben worden sein, zumal eine Abfrage vorgesehen ist“, erklärt Martin Ulbing, Experte für Handyortung bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. Dass das Handy sich im Bereich von Waldschlag einwählte, obwohl es sich eigentlich in Tschechien befand, hält er für möglich, vor allem, da 2015 in ausländischen Netzen noch Roaming-Gebühren anfielen, könne es sein, dass das Handy darum bevorzugt das Österreichische Netz anpeilte.

Auf den Zeitungsbericht über die Ortung angesprochen, gibt sich die Polizei verschwiegen. „Dazu kann ich aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen, ich bitte um Verständnis, dass das polizeiinterne Informationen sind, die für die Öffentlichkeit nicht bestimmt sind“, sagt Kurt Linzer.

Sollte das Handy wirklich geortet worden sein, bleibt also die Frage, wer es drei Tage nach dem Verschwinden eingeschaltet hat und warum? Ist in Vyšší Brod tatsächlich ein Verbrechen passiert?

"Klein-Vietnam"

Einheimische bezeichnen die Gegend scherzhaft als „ Klein-Vietnam“, denn Geschäfte, Nachtlokale und Marktstände entlang der B 161 befinden sich nahezu alle in asiatischem Besitz. In den Shops gibt es Gartenzwerge aus Kunststoff, bunte Billig-Bekleidung, Taschen, Feuerwerkskörper und – saisonabhängig - Oster- oder Weihnachtsdekoration zu kaufen. „Es ist allseits bekannt, dass man in diesen Shops auch verschiedene Drogen bekommt, wenn man so etwas haben möchte“, sagt LKA-Chef Mitterlehner.