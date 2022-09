Um 10.30 Uhr war es am Dienstag soweit: Das U-Boot P-63 kam am Traunsee an. Es wurde per Sattelschlepper aus der Schweiz nach Ă–sterreich transportiert.

Die P-63 wird am Samstag an die tiefste Stelle des Traunsees abtauchen. Pilot Philippe Epelbaum freut sich bereits: "Alles ist perfekt vorbereitet, das ist sehr beruhigend." Mit ihm werden am 24. September Silvia Schneider, Paul Pizzera und Tom Walek an Bord sein.