Premiere beim KURIER-Event: Live-Sendung aus einem U-Boot

Am Vormittag erst an Land, quasi im Trockendock, um die nötigen Kabel und Kameras einzubauen. Am späten Nachmittag wird es dann erstmals in Traunkirchen zu Wasser gelassen.

Prominente Crew

Der Traunsee ist für die kommenden Tage das Einsatzgebiet des rund fünf Meter langen und zweieinhalb Meter breiten U-Boots des Schweizers Philippe Epelbaum: Die P-63 ist Teil der wohl aufwendigsten TV-Produktion dieses Jahres – Tiefenrausch LIVE wird den „Klang der Erde“ einfangen. Das KURIER Medienhaus geht dafür unter anderem mit Messgeräten, einem Tauchroboter und eben dem mit einer prominenten Crew besetzten U-Boot – an Bord sind Silvia Schneider, Paul Pizzera und Tom Walek – an die tiefste Stelle des Traunsees. Er gilt mit 191 Metern als der tiefste See Österreichs.

Am 24. September werden sie ein Hydrofon bergen, das seit einiger Zeit Schallwellen gemessen und aufgenommen hat; gemeinsam mit den Aufnahmen mehrerer Seismometer wird damit der „Kang der Erde“ für Menschen hörbar gemacht.