Abenteuer und Wissenschaft: KURIER-Event knapp vor dem Start

Vor einer dieser Kameras steht eine bekannte Journalistin: Fanny Stapf wird das Live-Event am 24. September fĂĽr den ORF moderieren. Aus dem U-Boot meldet sich Moderatorin Silvia Schneider, die sich wie Musiker Paul Pizzera an die tiefste Stelle des Sees wagt. Pizzeras Kollege Otto Jaus meldet sich von einer Plattform ĂĽber Wasser aus. Das U-Boot bietet aber Platz fĂĽr vier, so steigt neben Pilot Philippe Epelbaum, Schneider und Pizzera noch ein prominenter Passagier ein; wer, wird am Sonntag im KURIER verraten.