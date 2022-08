„Tiefenrausch“ - mehrstimmig: So klingen die Traunseer

„Manchmal“, sagt Radax mit einem Lächeln, „erwarte ich mir sogar, dass jetzt gleich ein Schweinswal auftaucht“, der – Achtung, Augenzwinkern – bisher lieber in der Tiefe des tiefsten Sees Österreichs (fast 200 Meter) geblieben ist.

Die Akademikerin, die am Biozentrum in Wien studiert hat, leitet seit fast drei Jahren die Internationale Akademie Traunkirchen. Diese ist in den Mauern des alten Klosters der Benediktinerinnen und später Jesuiten untergebracht und bringt regelmäßig Forscher aus den Naturwissenschaften an den Traunsee. „Für mich ist das ein hoch spannender Ort der Begegnung. Und der See ist mein neues Zuhause“, erklärt die Zugezogene.