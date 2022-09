Jagdkommando: Was die Spezialisten zu Wasser, Land und Luft drauf haben

KURIER-Event: Der Traunsee als Traumkulisse

In weniger als zwei Wochen ist es so weit: Das KURIER Medienhaus will den „Klang der Erde“ mit dem Projekt Tiefenrausch LIVE hörbar machen. Denn die Erde ist nicht still, sie ist in ständiger Bewegung – und alles, was sich bewegt, macht dabei Geräusche.

Allerdings sind die Töne des Planeten so leise, dass sie Menschen nicht hören können. Hier kommt Tiefenrausch LIVE ins Spiel. An der tiefsten Stelle des Traunsees in Oberösterreich – 191 Meter – wurde ein Hydrofon angebracht, auf dem Traunstein sowie am Ufer mehrere Seismometer: Mithilfe dieser Geräte kann die Geräuschkulisse hörbar gemacht werden – dieser Ton wird erstmals beim KURIER-Event am 24. September zu erleben sein.