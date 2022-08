KURIER-Event am Traunsee: "Tiefenrausch Live"

Im Dezember 2021 tauchte Philippe Epelbaum erstmals nicht nur mit Taucherausrüsten ab, sondern mit einem U-Boot – seinem U-Boot, dem einzigen für kommerzielle Zwecke zugelassenem dieser Art. Am 24. September pilotiert Epelbaum die rund fünf Meter lange, 2,5 Meter breite und 6,5 Tonnen schwere P-63 für das KURIER Medienhaus-Projekt Tiefenrausch LIVE an die tiefste Stelle des Traunsees – exakt auf 191 Meter.

KURIER: Ein U-Boot zu besitzen, ist ungewöhnlich. Wie kam es dazu?

Philippe Epelbaum: Ich bin fast mein ganzes Leben getaucht, schrittweise habe ich mich zum technischen Taucher weitergebildet, da kommt man im Gegensatz zu Sporttauchern tiefer hinunter, bis zu 150 Meter und mehr sind mit entsprechendem Aufwand und Risiko möglich. Das hat sich durch das Wracktauchen so ergeben, da konnte ich noch unberührte Wracks besichtigen. In den Kreisen der technischen Taucher habe ich erfahren, dass es da ein brachliegendes U-Boot gibt, das früher für Inspektionen in Seen und Stauseen sowie Such- und Bergungsaufgaben von Behörden eingesetzt worden ist.

U-Boote kennt man meist nur aus Filmen oder Büchern. Wie fühlt sich das an, darin abzutauchen?

Das sind einmalige Spannungserlebnisse, die mit nichts zu vergleichen sind. Ab etwa 30 Metern fängt es an, dunkel zu werden, je nach Sonnenstand. Ab 60 Metern ist es praktisch stockfinster. Ab da kommen starke Scheinwerfer zum Einsatz. Man schwebt dann quasi im Wasser, alles passiert in Ruhe, wie in Zeitlupe. Wenn unsre Passagiere wieder aufgetaucht sind, sind sie im ersten Moment alle sprachlos – und dann sprudelt nur so aus ihnen heraus, was sie erlebt haben. Das ist ein sehr, sehr intensives Erlebnis, das geht auch meinen Kollegen und mir immer noch so, obwohl wir schon viele Tauchfahrten unternommen haben.

Würde ich mit Ihnen tauchen wollen – wie viel kostet das? Und muss ich Ihnen wie beim Bungee-Jumping verraten, wie viel ich wiege?

Ein Tauchgang kostet 490 Schweizer Franken (rund 508 Euro, Anm.) Und ja, die Passagiere werden gewogen, Besatzung und Gäste sind das Lebendgewicht. Der Rest wird kompensiert mit Blei, vergleichbar mit dem Bleigurt eines Tauchers. Die Schwierigkeit ist nicht, dass das U-Boot wieder hochkommt, sondern es erst einmal runter zu bekommen, dafür habe ich Motoren und einen Regulationstank. Hoch kommt es immer, das ist reine Physik. Das ist vergleichbar mit einer leeren, verschlossenen Flasche, die man unter Wasser drückt: Sobald man sie loslässt, kommt sie sofort wieder hoch.

Sie pilotieren die P-63 im Traunsee. Was reizt Sie an diesem Projekt?

Die Idee ist einfach sehr spannend, auch mit dem Hintergrund, den Klang der Erde einzufangen. Außerdem soll es dort ja besonders klares Wasser geben. Für uns ist das auch eine Premiere, normalerweise haben wir während des Tauchens ja keine feste Verbindung zu der Oberfläche, sondern nur über Funk. Diesmal ist das anders, wir haben ein Live-Kabel dabei, das war in der technischen Umsetzung schon eine große Herausforderung. Wir haben einen Test in 200 Metern Tiefe gemacht, es hat sehr gut funktioniert.

Apropos funktioniert – was, wenn etwas nicht klappen sollte bei einem Tauchgang? Wie lang kann die P-63 im Wasser bleiben?

Bis zu drei Tage lang. Wir haben Nahrung dabei, chemische Toiletten und auch Spiele zur Zerstreuung. Und es gibt erprobte Rettungsszenarien mit Tiefseetauchern und einem Unterwasserroboter, aber das war zum Glück noch nie nötig.

Was ist mit Trinkwasser?

Da drehen wir dann einfach einen Hahn auf und Sie können trinken, bis der See leer ist.

Das TV-Event

Der Tauchgang am 24. 9. wird live auf kurier.at und schauTV übertragen, zudem gibt es ab 1 .9. aufwendig gestaltete Dokus

