KURIER-Event: Der Höhepunkt des Tiefenrauschs

An seiner tiefsten Stelle misst der Traunsee 191 Meter, so tief ist kein anderer See Österreichs. Zu diesem Punkt taucht demnächst ein mit fünf Personen besetztes U-Boot, das nur fünfeinhalb Meter lang und zweieinhalb breit ist – eine doppelte Premiere: Noch nie waren Menschen so tief in diesem See, noch nie wurde ein derartiger Tauchgang als Live-Veranstaltung übertragen.

In exakt einem Monat ist es so weit, das Event des KURIER-Medienhauses geht am 24. September über die Bühne. Ein Abenteuer mit wissenschaftlich bedeutendem Hintergrund: Tiefenrausch LIVE will in dem und um den Traunsee den „Klang der Erde“ einfangen, berichtet Projektleiter Lukas Steiner-Bauer. „Die Erde schwingt, sie ist in ständiger Bewegung. Aber diese Frequenz können Menschen einfach nicht hören.“

Der Planet vibriert, aber die Töne bewegen sich im Millihertzbereich – Menschen können jedoch erst ab einer Frequenz von rund 20 Hertz Geräusche wahrnehmen. Tiefenrausch LIVE will aber der Erde eine für jedermann hörbare Stimme geben; das wurde in Österreich in dieser Form noch nie versucht.